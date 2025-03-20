億鴻報喜！以「薄荷島净零轉型計畫」奪最佳系統輸出獎

2025智慧城市展在北、高兩地輪番上陣！台灣深度節能大廠億鴻系統（e-Formula Technologies Inc.）也以旗下突破性的綠能技術與系統整合方案「荷島淨零轉型計畫」在現場大放異彩，並榮獲高雄智慧城市展「最佳系統輸出獎」，成功展現出企業在智慧能源管理及國際綠能轉型領域的卓越競爭力。

億鴻分享，團隊自2023年8月正式與菲律賓薄荷省簽署一項為期25年的智慧能源系統整合輸出專案，全面涵蓋太陽能、風電、水力發電、儲能設備、電動車應用及碳權交易等全方位綠色能源解決方案。該計畫旨在助力薄荷島邁向淨零轉型，成為海外節能、創能、儲能、充能、智能五能導入與應用的成功典範。

在此專案中，億鴻也攜手日本知名工程顧問公司長大株式會社，共同向日本政府申請合作許可，並獲得日本政府的大力支持。長大株式會社以其在橋樑、軌道交通、能源及資通訊等多元領域的豐富經驗，為該計畫引入先進的工程技術與公私協力模式（PPP）運作，成就跨國合作的新里程碑。

自2007年成立以來，億鴻逐步從資通訊解決方案轉型至智慧聯網與智慧能源管理系統的研發，並自2016年起積極結合「創能、節能、智能、儲能、充能」五大能力，致力於為業主、供應商及投資方創造共贏局面。憑藉在菲律賓市場超過15年的深耕經驗及在地資源，該公司不僅在臺灣市場展現出卓越的執行力，其海外分公司員工規模已超越臺灣本土，彰顯國際化發展戰略的成功。

此外，今年1月，億鴻更與日本長大集團及東京世紀公司攜手合作，共同拓展臺灣與日本在表後市場資產管理領域的量能，進一步鞏固其在國際市場中的地位。

面對全球低碳經濟轉型的趨勢，政府與企業間的密切合作成為推動產業升級與經濟發展的重要動能。億鴻將持續整合多元資源，深化技術創新，並以實際行動助力臺灣2050年淨零排放目標的達成。透過持續的跨國合作與技術創新，億鴻則期許激發更多創新思維與跨界合作，為全球綠色能源發展樹立新典範。