停車不用100元！南港 LaLaport 開幕 參戰母親節檔期

南港LaLaport開幕首日大批人潮蜂擁而入，停車收費方式也揭曉，預期應該能讓大多數的消費者能夠接受。母親節檔期即將來臨，百貨業人潮即是錢潮，遠百（2903）、冠德（2520）等20日也沾上喜氣，股價雙雙收高逾2%。

LaLaport開幕由三井不動產社長植田俊親自主持，迎接盛大開幕，備受關注的停車收費方式揭曉，汽車平日每小時60元、假日每小時80元，機車不分平假日、皆為每小時10元，於館內消費滿額或持聯名卡的顧客，可享停車費折抵優惠。

遠百營運長林彰豐日前表示，今年百貨業受到出國潮、物價飆以及川普2.0時代的影響，仍充滿挑戰，但看好百貨界能把餅做大，共存共榮，拓展市場規模。後續規劃上，遠東百貨將進駐Tpark園區，預計在2028年開幕，商場面積逾一萬坪，該店址靠近板南線的亞東醫院站，而遠百寶慶店也預計在2028年改建完成。

冠德旗下Global Mall首季受惠商品與會員力加持，業績可望年增逾5%，Global Mall也積極搶攻母親節商機，預計母親節全檔期業績成長10%。

此外，新百貨的進駐除了為當地帶來豐富的商機、人流，也會進一步提升周邊生活機能及建設，因此有望成為區域房市利多。

永慶房產集團針對預計今年開幕的百貨商場，分析其周邊1公里範圍內的住宅價格並與所處行政區做對比。其中，Dream Plaza周邊每坪114.1萬元的住宅單價，較行政區平均單價高出近3成，差異最大；南港LaLaport周邊每坪87.4萬元，較行政區平均單價高出15.6%。

永慶房屋指出，Dream Plaza位於信義計畫區的誠品信義店舊址，周邊有微風信義、新光三越等大型商場，商圈活絡，周邊也不乏些高單價的大樓產品拉抬區域整體房價。由於是最精華的地段，周邊房價自然比整體區域都高，2024年該百貨周邊的平均單價高達114.1萬元，與所處行政區的價差幅度更高達27.9%。其次是高雄市苓雅區的Focus 13珊瑚廣場以及台中市北屯區的漢神洲際購物中心，兩者與行政區價差幅度分別是25.9%、25.3%，表現不分上下。