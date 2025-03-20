快訊

批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

聽新聞
0:00 / 0:00

雲豹能源期許四大事業助攻 看好未來三年將高度成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源總經理趙書閔期許四大事業未來三年將高度成長。記者簡永祥／攝影
雲豹能源總經理趙書閔期許四大事業未來三年將高度成長。記者簡永祥／攝影

雲豹能源今日舉行法說會，揭示今年將是公司未來三年高度成長的元年。看好營收逐季成長，預期在統電綠能、儲能、綠電交易及水處理等四大主要營收均可成長下，透過海內外業務及多元營收持續成長，開展營運新里程碑。

雲豹能源今日法說會由總經理趙書閔、執行副總經理譚宇軒、永續長暨發言人張建偉及天能綠電總經理唐亞聖共同主持。

雲豹能源表示，公司主要業務涵蓋太陽光電、風力發電、儲能系統、售電平台、水處理及環保塑料六大業務 ，去年營收37.98億元，每股純 益8.89元，同創歷史新高。

經營團隊對今年營收成長深具信心統電綠能、儲能、綠電交易及水處理等四大主要營收均可成長，營收和獲利可再創新猷，續創歷史新高。

趙書閔表示，今年成長動能比較特別是綠電交易。雲豹能源轉投資天能綠電公司。目前已簽約度數已達160億度比前年增加12億度，今年簽約度數也增加3.3億度。

她強，隨著國內外企業對綠電需求孔急，母公司雲豹能源積極拓展再生能源發電佈局，而天能綠電則擴大綠電交易量能，以發電、售電一條龍能源服務獲得企業青睞。

根據雲豹能源提供的簡報，依據國家再生能源憑證中心所發行憑證張數統計，累計今年1月至4月20日止，所發放太陽光電綠電憑證數量排名，天能綠電衝上第一名寶座，市占率達26.44%，成為國內市占第一售電業者。

雲豹能源另一動能還包括海外業務。其中包括透過菲律賓子公司，參與菲國GEAP4標案，目標5年內 投資建置500MW光電案場，供當地用戶使。其餘海外布局還包括布局日本儲能、赴越南鎖定台商協助採用太陽能發電、直接售電等方式投入能源轉型。

此外，雲豹能源也成立雲豹資產管理公司， 協助國內資金投入長期資產管理。 目標明年達10億美元資產管理規模，為公司帶來穩定收益。

雲豹能源今日法說會由天能綠電總經理唐亞聖（左起）、永績長暨發言人張建偉、總經理趙書閔、執行副總經理譚宇軒共同主持。記者簡永祥/攝影
雲豹能源今日法說會由天能綠電總經理唐亞聖（左起）、永績長暨發言人張建偉、總經理趙書閔、執行副總經理譚宇軒共同主持。記者簡永祥/攝影

太陽光電 綠電 雲豹能源

延伸閱讀

學者：未來光電與儲能效率提升 電池船送電成本將下降

看好輝達技術前瞻性 蔡力行：聯發科一開始就All in

騰訊2024年一天賺28億元 看好AI錢景 2025年將擴大投資

全國原住民族運動會基隆人數歷年最多 今授旗出發看好田徑、傳統拔河

相關新聞

停車不用100元！南港 LaLaport 開幕 參戰母親節檔期

南港LaLaport開幕首日大批人潮蜂擁而入，停車收費方式也揭曉，預期應該能讓大多數的消費者能夠接受。母親節檔期即將來臨...

中華郵政創立129周年 成功轉虧為盈、去年盈餘26.53億元

中華郵政公司20日舉辦郵政節大會，慶祝創立129周年，由董事長王國材表示，郵政節是郵政公司最重要的活動之一，今年除表揚傑...

雲豹能源期許四大事業助攻 看好未來三年將高度成長

雲豹能源今日舉行法說會，揭示今年將是公司未來三年高度成長的元年。看好營收逐季成長，預期在統電綠能、儲能、綠電交易及水處理...

竹北聯發紡織熄燈緯創進駐 新建案「站8望9」AI園區周邊看房增

新竹縣竹北市聯發紡織因空汙等問題影響當地生活品質，熄燈後由緯創資通進駐，信義房屋專家分析，緯創進駐竹北，預計將創造逾5千...

金萬林攜 Illumina 簽 MOU！打造 AI 互動式基因解讀平台

AI在生醫領域的應用百花齊放，而AI成功的關鍵在於資料庫，因此在基因檢測的進展尤為快速。台灣受惠完善的健保制度，擁有豐富...

南港LaLaport開幕人潮湧入 2026年營收上看100億

日本三井不動產旗下大型購物中心LaLaport南港店，今天中午開幕即湧入大批人潮。台灣三井不動產南港分公司總經理鎌迫俊大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。