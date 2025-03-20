雲豹能源期許四大事業助攻 看好未來三年將高度成長

雲豹能源今日舉行法說會，揭示今年將是公司未來三年高度成長的元年。看好營收逐季成長，預期在統電綠能、儲能、綠電交易及水處理等四大主要營收均可成長下，透過海內外業務及多元營收持續成長，開展營運新里程碑。

雲豹能源今日法說會由總經理趙書閔、執行副總經理譚宇軒、永續長暨發言人張建偉及天能綠電總經理唐亞聖共同主持。

雲豹能源表示，公司主要業務涵蓋太陽光電、風力發電、儲能系統、售電平台、水處理及環保塑料六大業務 ，去年營收37.98億元，每股純 益8.89元，同創歷史新高。

經營團隊對今年營收成長深具信心統電綠能、儲能、綠電交易及水處理等四大主要營收均可成長，營收和獲利可再創新猷，續創歷史新高。

趙書閔表示，今年成長動能比較特別是綠電交易。雲豹能源轉投資天能綠電公司。目前已簽約度數已達160億度比前年增加12億度，今年簽約度數也增加3.3億度。

她強，隨著國內外企業對綠電需求孔急，母公司雲豹能源積極拓展再生能源發電佈局，而天能綠電則擴大綠電交易量能，以發電、售電一條龍能源服務獲得企業青睞。

根據雲豹能源提供的簡報，依據國家再生能源憑證中心所發行憑證張數統計，累計今年1月至4月20日止，所發放太陽光電綠電憑證數量排名，天能綠電衝上第一名寶座，市占率達26.44%，成為國內市占第一售電業者。

雲豹能源另一動能還包括海外業務。其中包括透過菲律賓子公司，參與菲國GEAP4標案，目標5年內 投資建置500MW光電案場，供當地用戶使。其餘海外布局還包括布局日本儲能、赴越南鎖定台商協助採用太陽能發電、直接售電等方式投入能源轉型。