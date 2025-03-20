中華郵政創立129周年 成功轉虧為盈、去年盈餘26.53億元

中華郵政公司20日舉辦郵政節大會，慶祝創立129周年，由董事長王國材表示，郵政節是郵政公司最重要的活動之一，今年除表揚傑出郵政同仁、績優志工及優秀集郵人士，更要宣示郵政轉型已刻不容緩，將透過五大策略積極發展業務，創造更多商機，提供更便捷的服務，此外，郵政公司成功轉虧為盈，112年虧損16.55億元，113年盈餘26.53億元。

王國材致詞時表示，除恭喜獲獎的同仁、志工與集郵人士，更要感謝全體同仁對郵政事業的努力付出。因郵政公司正面對大環境艱困挑戰，亟需加速公司轉型，開創郵政新契機。他提到，去年8月21日上任以來，積極走訪基層，傾聽各局業務痛點及創新建議，已擬定推動業務發展五大策略，首先加速郵務數位轉型及客戶關係維護；其次打造「ｉ郵購」網站成為全國最具特色的優質電商平臺。

再來為提升物流服務競爭力，郵政公司將會善用A7郵政物流園區整合倉儲及郵件處理；至於在發展數位金融服務方面，藉由整合郵儲壽及電商服務平臺帳號，提供更多元、便利的數位體驗；最後在提高資金運用效益部分，王董事長亦要求同仁掌握世界趨勢與產業脈動，以獲取最大收益。王國材強調，值此郵政轉型階段，相信在同仁的共同努力之下，發揮勇氣與決心，必能從逆境中積極奮起，共創「中華郵政」下一個百年榮景。

交通部政務次長伍勝園表示，郵政公司肩負普及化任務，服務深入偏鄉，包括對長者關懷、遞送偏鄉營養午餐及舉辦樂齡運動等，廣受各界肯定。近年來，更積極推動物流轉型，透過A7郵政物流園區及擴大電動車隊，實現綠色物流發展；在綠色金融部分，整合郵政APP、推出數位VISA金融卡錢包及提供印尼小額安心匯款服務，強化普惠金融。在企業社會責任方面，113年成功攔阻2,281件詐騙案，金額達8.96億元，期許今年底郵政公司的警示帳戶減少50%，展現守護民眾資產的決心。

另中華郵政在113年榮獲「2024卓越客戶信賴獎」、「2024 第17屆台灣企業永續獎」之台灣百大永續典範企業獎及永續報告服務業白金級，以及「2024亞太暨台灣永續行動獎」之拓展全球跨境電商市場金級獎、推動綠色物流金級獎、布局綿密社會安全網銀級獎等多項殊榮，顯示社會對郵政公司的肯定。

中華郵政指出，郵政公司成功轉虧為盈，112年虧損16.55億元，113年盈餘26.53億元，顯見改革成效顯著。中華郵政公司亦利用本次機會表揚8位優秀集郵人士，主要是提供郵集參加2024年國際郵展的獲獎者，並於會中表揚各類傑出郵政人員，包含外勤、窗口、郵件、支局經理、管理人員及資金運用人員，都是從公司內部選拔程序中脫穎而出，工作績效優異，推展業務有功。另外也頒發績優志工獎項，以感謝郵政志工長期服務與貢獻。

中華郵政公司服務網絡遍及全國，秉持便捷物流、普惠金融及多元保障的服務理念，深耕在地，積極協助在地產業，共榮發展。配合政府政策推動防堵金融詐騙，落實ESG政策，促進永續發展，順應時代趨勢，推動數位轉型，打造高效便捷多元服務的郵政公司。