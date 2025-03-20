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華航攜手中華電信研究院 打造台灣航空產業AI科技新猶

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航與中華電信研究院簽署合作備忘錄，未來將擴大AI人工智慧運用層面，為旅客提供更加便捷的服務體驗，開創航空產業AI發展新猶。圖／華航提供
華航與中華電信研究院簽署合作備忘錄，未來將擴大AI人工智慧運用層面，為旅客提供更加便捷的服務體驗，開創航空產業AI發展新猶。圖／華航提供

華航空為擴大運用人工智慧，攜手中華電信研究院共同建置AI整合開發及管理平台，雙方簽署合作備忘錄（MOU），透過產業應用與技術研發的共享交流，為旅客提供更加便捷的服務體驗。中華航空表示，透過本次合作，將共同打造台灣航空產業AI科技智慧的新里程碑。

華航指出，中華電信研究院首次與航空公司合作，將聚焦提升AI服務體驗，以及強化企業地端AI應用管理，未來將在華航官網導入機器人客服「 AI 語音互動功能」，提供旅客更多元便利的查詢服務；藉由生成式AI進行「客服對話分析」，可針對音檔即時分析及快速分類問題，有助客服人員精準掌握旅客常見問題，也可加強內部教育訓練，提升客服效率及品質。

華航表示，企業內部管理方面，華航未來也將結合AI「預測及預警應用」與大數據資料，可精確預判航班的行李數量及重量等，有助客機機腹及貨機貨艙空間使用最大化，也節省人力；此外，雙方共建「AI生成式人工智慧平台」，運用機器學習模型管理與建構大型語言模型（Large Language Model, LLM），加速AI規模化營運與部署，協助企業更有效管理地端AI應用與縮短模型開發時間。

華航也補充說明，中華電信研究院成立以來，專注於電信與資通訊技術研發，在國際標準制定與產業創新扮演關鍵角色，研究領域涵蓋寬頻網路、行動網路、人工智慧與資通安全等核心技術；在AI應用領域更成功為企業開發多項解決方案，包括AI客服機器人、AI語音助理及客戶心聲分析平台（DeepVoice）等，並獲得台灣精品獎、國家玉山獎等頂尖獎項肯定。

華航積極推動創新服務，與時俱進結合AI應用於旅客體驗及內部管理，大幅提升團隊工作效率，2024年為首家國籍航空榮獲卓越客戶服務獎「最佳AI系統應用團隊」，將持續掌握AI業態趨勢，並與外部先進機構合作，建立戰略夥伴關係加速AI發展，以驅策更具國際競爭力的航空AI人工智慧服務。

華航推動AI創新服務運用，以生成式AI製作的虛擬人物廣受好評，更與中華電信研究院攜手合作，共同發展航空產業AI應用。圖／華航提供
華航推動AI創新服務運用，以生成式AI製作的虛擬人物廣受好評，更與中華電信研究院攜手合作，共同發展航空產業AI應用。圖／華航提供

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