竹北聯發紡織熄燈緯創進駐 新建案「站8望9」AI園區周邊看房增

新竹縣竹北市聯發紡織因空汙等問題影響當地生活品質，熄燈後由緯創資通進駐，信義房屋專家分析，緯創進駐竹北，預計將創造逾5千個就業機會，不僅改善環境品質，更帶動周邊房市交易，科技人才移入使區域住宅需求與發展潛力備受矚目。

信義房屋竹二區協理陳世光觀察，限貸條例實施後市場曾呈現觀望態勢，但近期竹北AI園區周邊帶看量有所增加，市場需求逐步回溫，緯創進駐確實帶來一定程度的成長，雖然增幅不高，但呈現穩定上升趨勢，客群主要集中於台元科技園區及AI園區，以工程師為主。

陳世光分析，聯發紡織撤出釋出了大面積土地，若轉型為AI辦公社區，將能創造更多就業機會，同時帶動其他相關產業鏈進駐。信義房屋竹北文化店專案經理何榕軒指出，緯創資通主要將從事AI研發業務，對竹北的科技從業人員頗具吸引力，帶來不同以往的區域形象。

信義房屋AI園區店主任吳瓛說，緯創總部尚未完工，但近來已有緯創員工提前進行購屋考察，主要關注縣三區域的住宅，特別重視學區與交通機能。此區住宅選擇多樣化、鄰近中小學與遠百商圈，車程10分鐘左右便可抵達AI園區，地理條件適合大多數買家的需求，各大知名建商皆已陸續在此推案。

此外，縣三重劃區距離高鐵站開車不到10分鐘，與高鐵區生活機能緊密相連，但平均單價低於高鐵區，選擇縣三區的買家大多因為總價較低，而願意負擔較多的通勤成本。目前觀察，新建案已有開價站8望9，10年內中古屋價格約6字頭，知名建商產品可達7字頭。

何榕軒補充，再往外圍，部分民眾會考慮縣二區段，以屋齡20年左右物件為大宗，價格更親民，約每坪50至55萬元，更甚者甚至會開始向新豐、新埔等周邊區域外溢，該區至台元或AI園區車程約15至20分鐘，房價每坪約40萬元左右。