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南港LaLaport開幕人潮湧入 2026年營收上看100億

中央社／ 台北20日電
日本三井不動產旗下大型購物中心LaLaport台北南港店20日開幕，吸引大批民眾。中央社
日本三井不動產旗下大型購物中心LaLaport台北南港店20日開幕，吸引大批民眾。中央社

日本三井不動產旗下大型購物中心LaLaport南港店，今天中午開幕即湧入大批人潮。台灣三井不動產南港分公司總經理鎌迫俊大表示，這是LaLaport第一間位於台北的店舖，兒童設施Kidzania預計2026年上半年開幕進駐營運後，首年營收估達新台幣100億元。

LaLaport南港店長吳政穎說，目前已約有237個品牌開幕，占整體店鋪約80%，預計今年5月將開出95%以上品牌，並在2026年下半年全數營運，共計約有300家專櫃，大型特色店包括威秀影城、日系超市LOPIA、兒童體驗設施Kidzania等。

台灣三井2023年在台中開出第一家LaLaport，對於南港店與台中店的區隔，吳政穎指出，南港因位於台北市，除了有連鎖品牌之外，在流行時尚方面也會有更多台灣首發的日系特色品牌，其中餐飲部份引進中南部美食林聰明沙鍋魚頭首次在台北開店。

鎌迫俊大接受中央社記者訪問時指出，LaLaport台中店2024年營收為79億元，年增20%，開幕時就希望與一般百貨公司做出區隔，不過營收與當初預期達百億元有落差，主要是因實際營運後發現與公司預期客群不同，之後品牌將逐步作出調整。

LaLaport南港店等全店舖品牌開出，預估營收目標同樣是100億元。鎌迫俊大說，因LaLaport南港店所在地周邊幾乎都是辦公大樓，考量到有基本客源，且旁邊有南港展覽館，每年都舉辦許多大展，但常面臨餐飲不足問題，他認為，LaLaport南港店可補足這塊缺口，因此看好首年可擠入百貨業的「百億俱樂部」。

台灣人壽董事長許舒博今天出席LaLaport南港店開幕儀式致詞時表示，中信金融園區C3案不僅是南港新地標，更是台北市最大的購物中心，這項開發案對台壽而言是有史以來最艱鉅的工程。

許舒博說，總投資額原來預計為200多億元，但最後為400億元。LaLaport南港店除了複合商辦外，未來還可以辦大型電競比賽、演唱會、展覽活動等。他透露，台灣人壽的總部未來也會搬遷至此，目前出租率已達到8成。

台壽總經理莊中慶會後受訪透露，台壽總部預計在今年底前搬遷，這個投資案的租金投報率一定大於3%。

台壽 營收

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