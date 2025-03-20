土城司法園區年中後配地13公頃 房產專家：地主發大財
立院內政委員會今上午前往土城司法園區勘查，年中後新北地政局將開始向地主配地13公頃，住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示該區域未來將蓬勃發展，聽聞年中後將開始配地驚呼，地主要發大財了。
今日立委吳琪銘與蘇巧慧、張智倫，及立法院內政委員會考察土城「司法園區開發計畫」。司法園區工程進度已超前 1.64%，預計2027年完工。吳琪銘表示，這不僅是司法機關的重要建設，更將成為新北市首座森林主題公園，為地方發展帶來新契機。
新北副秘書長柯慶忠表示，司法園區總面積84.07公頃，附近有捷運及醫院等重要設施，未來將興建法院、看守所、地檢署等司法機構，並規劃5.85公頃公園，提升整體生活品質。新北市議員江怡臻指出，土城司法園區樹木眾多，中央要把樹木移植作業全交由新北市府，甚至公所，然而移植程序繁雜專業，呼籲中央仍應扛起責任。
地政局表示，司法園區建設將帶動地方發展，土地分配將在今年下半年後開始，預計有74筆共、379位地主可分回13公頃土地。
住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，司法園區進駐後，可預見未來一定會有很多律師事務所、會客菜餐廳等業者進駐，土地方面由於目前土建融的相關管制，建商不一定會採取買斷土地的方式，而是採取合建避免大額融資問題，初估土地分回每坪價格至少上看百萬元。
徐佳馨說，不過地主分回土地後，也不會立即釋出，畢竟未來的園區前景看好，相信地主也會惜售土地，不過可以確定的是地主將發大財了。
江怡臻表示，土城司法園區是新北重要建設，希望進度能夠加快，目前看到2027年底整地排水相關工程，然而7.5公頃的親子公園究竟何時完工？是否仍遙遙無期？搬遷後的看守所原址，要做什麼用途？新北市府拋出新北大巨蛋的可能設址地點，之前也提到是立法院遷改建可能位置，中央至今態度不明，沒有具體規劃。
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