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更新圖資直覺式操作 新竹市幸福宜居網2.0再進化

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市「幸福宜居網 2.0」三維模型疊加展示操作畫面。圖／市府提供
新竹市「幸福宜居網 2.0」三維模型疊加展示操作畫面。圖／市府提供

新竹市府2023年12月推出「新竹市幸福宜居網2.0」多功能GIS圖台，今年平台再度進化，更新圖資全面建置竹市2024年最新版立體模型及關埔地區UAV圖資，發展三維建物技術，透過市府自建的高精度UAV立體建模，真實再現城市建設及建築物變動，進一步展現數位孿生（Digital Twin）的初步成果，為市民提供更便捷與多元的查詢體驗。

地政處表示，「新竹市幸福宜居網」以地籍資料為基礎，整合都市計畫圖、地形圖、空拍圖、Google街景等五大圖層（共149層圖資）與四大功能（共37項選單），透過智慧圖籍管理，及時提供最新的土地及建物相關資訊，而2.0版本在優化界面後，特別升級為圖像化符號設計，讓非專業的一般使用者能夠以更直覺的方式操作。

據統計，自2023年12月改版以來截至今年2月，平台已累積超過13萬次的瀏覽人次，並且在近半年內創下每月平均最高達10萬次的點擊次數。

地政處指出，「新竹市幸福宜居網2.0」為提升使用者互動體驗並呈現更真實的城市場景，致力於整合地政處與都市發展處既有圖資，發展三維建物技術。透過市府自建的高精度UAV立體建模，真實再現城市建設及建築物變動，除既有完成的舊城區周邊4處建模成果外，今年更新增關埔地區171.4公頃的建置區域。

市府也首度參與2025智慧城市展，聚焦三維建物展示與應用，並分享數位治理的成果與使用者體驗。此外，平台還加值應用於古蹟及特色建物的保存工作，目前已有13處LOD3級別的特色建築納入保護。

地政處說，立體實價登錄功能結合UAV立體建模，將立體實價登錄資訊與社區人口展示進行加值，使用者可藉由套疊圖層來掌握周邊設施，模擬當前房價趨勢，為有意購房或投資的市民提供更精確的市場分析與預測，目前竹市已有超過3萬2000棟建物擁有可供參考的立體產權模型資料。此次智慧城市展亦首次發表行情模擬功能，希望以淺顯直觀的方式幫助民眾快速了解不同社區的價格分布狀況。

「幸福宜居網 2.0」分層實價行情操作畫面。圖／市府提供
「幸福宜居網 2.0」分層實價行情操作畫面。圖／市府提供

建築物 智慧城市

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