房市供需背離！北台灣待售建案破千案 創19個月新高

住展雜誌20日發布最新市況，在推案量難煞車的情況下，今年以來供需逆走背離，待售建案數2月升至1,178案，較前月增近74案，為19個月新高，另外，每週平均來客組數亦低於平均值，平均成交組數每週僅1.1組，買氣與天候一樣寒氣不散。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2月分數41.8分，儘管較1月微增，但燈號維持衰退黃藍燈，冷氣團未解。風向球六大構成項目呈現「三升、一平、二降」，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數走升，成交組數、待售建案數分數下降，議價率持平。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，今年農曆年節假期較早，進入2月則多已恢復日常作息，建商也著手新案推行，2月新成屋戶數為500多戶，較前月的100多戶明顯成長，新北市三重區二重疏洪道左岸、桃園市小檜溪重劃區的逾百戶新案為主要拉抬個案，即便房市走冷，先建後售案卻早已規畫興建，也成為不得不推的一種狀態。

2月預售屋推案量為600多億元，月增200多億元，比起去年熱況時期單月多破千億元，回溫不算強勢，以台北市南港區的百億元商辦案為亮點，住宅方面只有新北市中和區積穗生活圈新案逾50億元，不少建商仍採保守之姿，除了轉攻329檔期，甚至多有開案時間不明確，傳統房市旺季的上半年恐凶多吉少。

需求上，即便追蹤指標建案每週平均來客組數有所增加，由1月的14組回升到17組，但比對一般來說都在20多組，房市盛況至多為30多組，狀態仍未轉佳，且平均成交組數每週是1.1組，又比前月下修一些，買氣與天候一樣寒氣不散，僅台北市文山區、新北市三重區的指標個案有所表現。

此外，從去年下半年迄今，市場供需背離，2月待售建案數達1178案，為近19個月以來新高，回到平均地權條例修法前的觀望案量，其中桃園市待售案走增明顯，在中壢區、龜山區、大園區、觀音區等地都因投資氛圍消散，舊案去化不及，新案又難再延推只得進場，激發出不小量體，得留意後續賣壓。

房價上，市場期待的降價則依舊落空，開價與成交價之間的距離仍在一成以內，縱使不再創高價，但建商態度強硬，可說是「不買拉倒，降價免談」。

若以區域來看，台北市與桃園市的議價率稍高，主因台北市的首都效益，與桃園市話題地帶讓建商價碼難與市況妥協，買氣卻往低價案走，逐步挑戰議價空間。