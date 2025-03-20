品牌推向國際 東京國際食品展桃園館訂單已1.65億元

桃園市經發局表示，日前為期4天的東京國際食品展，桃園館由市府攜手10家廠商參展，現場買家洽談踴躍，最新統計接單金額累計達1.65億元，為桃園品牌外銷交出漂亮的成績單，也展業者強勁的市場潛力。

經發局指出，首度參展的恆器製酒商品獲得國外買家青睞，並順利找到經銷商；還有以梔子花茶打響名聲的竹峰製茶，因品質佳消費反映好，今年接到多組新客戶約好參訪台灣茶區，與洽談後續合作事宜。手信坊及三叔公也有多組通路商洽談上架事宜，奉茗堂的紅玉紅茶被日本知名紅茶品牌TEAPOND看中，雙方進一步洽談合作事宜。

東京食品展桃園館也規畫健康訴求的產品，光泉的植物奶獲得多組買家洽詢，首度在日本亮相的向記烏魚子XO醬也有多家超市通路洽談，在日本已有穩定出貨的興榮碾米廠及豆之家，今年一樣吸引多國買家如日本、韓國、美國業者洽商，首度參展的優穀食品，獲得長期合作的訂單的機會。