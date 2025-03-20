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品牌推向國際 東京國際食品展桃園館訂單已1.65億元

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
經發局長張誠（右）農業局長陳冠義（左）到東京食品展桃園館現場為參展的品牌業者打氣。圖／經發局提供
經發局長張誠（右）農業局長陳冠義（左）到東京食品展桃園館現場為參展的品牌業者打氣。圖／經發局提供

桃園市經發局表示，日前為期4天的東京國際食品展，桃園館由市府攜手10家廠商參展，現場買家洽談踴躍，最新統計接單金額累計達1.65億元，為桃園品牌外銷交出漂亮的成績單，也展業者強勁的市場潛力。

經發局指出，首度參展的恆器製酒商品獲得國外買家青睞，並順利找到經銷商；還有以梔子花茶打響名聲的竹峰製茶，因品質佳消費反映好，今年接到多組新客戶約好參訪台灣茶區，與洽談後續合作事宜。手信坊及三叔公也有多組通路商洽談上架事宜，奉茗堂的紅玉紅茶被日本知名紅茶品牌TEAPOND看中，雙方進一步洽談合作事宜。

東京食品展桃園館也規畫健康訴求的產品，光泉的植物奶獲得多組買家洽詢，首度在日本亮相的向記烏魚子XO醬也有多家超市通路洽談，在日本已有穩定出貨的興榮碾米廠及豆之家，今年一樣吸引多國買家如日本、韓國、美國業者洽商，首度參展的優穀食品，獲得長期合作的訂單的機會。

經濟發展局表示，桃園市是食品製造業的大本營，除了提供優質的環境讓食品業者安心生產，平穩供貨，與廠商共同拓展海外市場，也是市府長期以來的主要任務。台灣的食品在日本相當受歡迎，這次東京展也看見國際買家對桃園食品的喜愛，讓業者站穩國際市場，市府會持續與業者站在同一陣線，將更多桃園在地優質產品推向國際。

東京食品展桃園館10家優質品牌獲國際買家訂單。圖／經發局提供
東京食品展桃園館10家優質品牌獲國際買家訂單。圖／經發局提供

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