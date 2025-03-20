預售賣壓來了？北台灣待售案創19個月來新高

住展雜誌發布最新市場調查指出，今年以來供需逆走背離，推案量難以剎車持續增加，銷售則仍呈龜速，讓待售建案數在2月升至1,178案，比前月增近74案，是前年8月以來，19個月新高，回到平均地權條例修法前的觀望案量。

其中桃園市待售案走增明顯，在中壢區、龜山區、大園區、觀音區等地都因投資氛圍消散，舊案去化不及，新案又難再延推只得進場，激發出不小量體，得留意後續賣壓。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，今年農曆年節假期較早，進入2月已恢復日常作息，建商也著手新案推行，2月成屋戶數為500多戶，較前月的100多戶明顯成長。

其中新北市三重區二重疏洪道左岸、桃園市小檜溪重劃區的逾百戶新案為主要拉抬個案，即便房市走冷，先建後售案因早已規畫興建，不得不推。預售屋推案量為600多億元，也月增200多億元。

需求上，追蹤指標建案每週平均來客組數有所增加，由1月的14組回升到17組，但比對一般來說都在20多組，房市盛況至多為30多組，狀態仍未轉佳，平均成交組數每週是1.1組，又比前月下修一些。

房價方面，陳炳辰表示，雖然銷售緩慢，待售案增加，但市場期待的降價依舊落空，開價與成交價之間的距離仍在一成以內，業者態度仍強硬，房價一毛不減，不買拉倒，降價免談。