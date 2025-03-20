九成五護理人員認缺工嚴重 自評合理薪資竟和現實薪資差距這麼大

全台急診室塞爆，醫護人員壓力大增，尤其是護理人員更是大缺工，1111人力銀行「護理人才缺工現況調查」發現，高達9成5受訪護理人員都認為缺工嚴峻，急診塞爆原因包括人力不足、病床不足及輕症多。

根據1111人力銀行調查顯示，護理人員平均薪資為46,894元，但受訪護理人員認為合理平均月薪是62,287元，兩者差距高達15,393元。

調查顯示，高達95.4%受訪護理人員認為目前醫護缺工現況嚴峻，其中有78.4%表示非常同意。而造成目前急診壅塞幾項主要原因有：護理人力不足導致等候時間延長84.5%、病床不足影響周轉率45.9%、輕症患者使用急診42.6%、長者與慢性病患者增多37.3%以及季節流感及流行性疾病盛行37.3%。

急診室護理人員面對送進來的病人，必須立刻依照病情輕重與急迫性進行檢傷，每天都是和時間賽跑，高張力工作下，身心壓力難以言喻，根據調查指出，護理人員在急診室要面臨壓力包括：病患與家屬的情緒壓力76.8%、高強度與高工時的壓力76.4%、數量龐大病患的超載壓力73.5%、病情快速變化緊急處理的壓力64.6%以及病患暴力行為的壓力59.7%。

衛福部護理及健康照護司公布113年，全台400多家醫院護理人員薪資統計，其中年資一年以下、非主管全職護理師，平均月薪約5.3萬元，有的醫院超過6萬元。護理團體直言，部分醫院把各項津貼都加進去，數字無法反映勞動現況。

1111人力銀行調查結果顯示，護理人員平均薪資為46,894元，進一步問及以您目前的從業資歷認為合理平均月薪是多少？答案是62,287元，兩者差距高達15,393元，足見醫界加薪留才還有很大的努力空間。

曾仲葳表示，為降低護理師離職率，日前台中多家醫院提升津貼與獎金，不僅調薪幅度從5.5%到11%，還祭出績效獎金、介紹獎金以及護校在學生獎助學金等，力挽狂瀾重金留人。

為了解護理人員的工作現況與樣貌，1111人力銀行特設計「護理人才缺工調查」問卷，自2025年2月21日至3月16日，針對1111人力銀行護理從業會員進行立意抽樣，有效樣本數996份。