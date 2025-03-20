台中捷運三線爭鳴！建商焦點轉向潛力新星「捷運橘線」

根據實價登錄統計，台中捷運綠線、藍線站點周邊房市，從2021年起漲幅逾六成，軌道經濟效應持續發酵，建商搶先完成兩大捷運沿線土地佈局後，現正將焦點轉向潛力新星「捷運橘線」，各站點陸續出現指標推案，吸引購屋人目光。

這條串聯台中國際機場與市區的第三條捷運，憑藉空港經濟與軌道經濟雙重紅利，可望接棒成為下波房市補漲主力，沿線發展潛力吸引許多知名建商搶進佈局。各站點陸續出現指標建案如金昌隆的「麗景風和」、理仁建設的「理仁泰舍」，以及遠雄和國聚等品牌建商也都紛紛推出新案。

台中第三條捷運路線「台中捷運橘線」，可行性研究已獲交通部審查通過，該路線橫跨沙鹿區、大雅區、西屯區、北屯區、北區等多個行政區，為台中國際機場連接市區的重要交通建設。

沿線途經中清路、國光路及中興路等主要幹道，未來配合「台中機場2040整體規劃」、「機場園區」、「水湳經貿園區」及「十五期重劃區」等開發計畫，預期將吸引大量人潮，是台中市區連接國際的重要軌道。

台中捷運橘線與綠線交會的幾個站點，如經貿路上的O08、O09與中清路上的O11，房價皆已站上高點，但沿線的其他站點仍處於發展初期，因此具備相對的補漲潛力，吸引眾多開發商關注。

其中，金昌隆建設於台中國際機場特區推出指標建案「麗景風和」，坐擁區域內罕見的千坪完整基地，三面環繞公園，正對4,084坪的公館公園，享有得天獨厚的景觀與生活環境。

該案不僅受惠於軌道經濟與交通樞紐的雙重優勢，步行即可抵達捷運橘線O03站，並鄰近國道三號，車程5分鐘即可直達台中國際機場。此外，周邊涵蓋中科、大雅、水湳經貿商圈，擁有完善的生活採購機能，同時結合大型綠地、公園及便捷交通，為區域內兼具宜居與投資價值的指標個案。

在規劃部分，「麗景風和」邀請在七期有許多豪宅經驗的建築大師張德昌操刀設計，規劃40至48坪純3房產品，全案室內樓高三米四，全戶至少三面採光，四分之一戶數更享有同級產品罕見的四面採光，居住空間開闊明亮，配備歐洲進口廚具、義大利電器及TOTO衛浴，展現高端住宅質感。

「麗景風和」憑藉三面公園環繞的稀缺地段條件與國際級建築團隊的頂規設計，備受中科菁英青睞，據實價登錄揭露，目前預售實登價格已站上4字頭。

在橘線各站點附近的其他預售案，還有遠雄建設推出的「遠雄綠美」，基地位於水湳經貿園區，規劃22至35坪、2至3房的產品，實價登錄最高成交單價已達每坪89.85萬元。

國聚建設推出的「國聚之瑑」規劃44至55坪、3至4房的產品，最高成交單價為75.22萬元；理仁建設推出的「理仁泰舍」，產品規劃45坪、純3房，最高成交單價為75.1萬元。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，台中捷運路網成形，帶動軌道紅利外溢效應，相較發展趨於飽和的藍、綠雙線，以及仍處於規劃階段的紅線、紫線，串聯台中國際機場與市區核心的橘線，憑藉「基期較低＋開發題材豐富」雙重優勢，未來後勢可期。