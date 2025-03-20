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台灣首家！保瑞獲美三項指標性 CDMO 大獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
保瑞獲頒最佳新進CDMO大獎，CDMO事業總裁JD Mowery（中）代表領獎。保瑞／提供
保瑞獲頒最佳新進CDMO大獎，CDMO事業總裁JD Mowery（中）代表領獎。保瑞／提供

保瑞（6472）20日宣布，全球生技公司高度關注的「Outsourced Pharma Leadership Awards」於台灣時間20日在美國紐約舉行頒獎典禮，保瑞藥業勇奪「小分子劑型（Small Molecule Dosage Form）」與「生物製劑（Biologics）」兩項全球類別的CDMO領導大獎，更獲得「最佳新進或轉型CDMO企業」的殊榮。

這不僅是保瑞首次在CDMO領域獲得全球性肯定，更是台灣首家獲得Outsourced Pharma認可的生技製藥公司。

Outsourced Pharma是一個專注於全球製藥產業委外服務市場的專業媒體平台，特別聚焦在CDMO領域；該平台提供最新的產業新聞、深度分析與趨勢報導，並邀請產業專家分享專業見解，同時也舉辦產業交流活動及研討會，促進產業內的合作與創新。

此外，Outsourced Pharma每年也舉辦具有公信力的「Outsourced Pharma Leadership Awards」，透過嚴格的評選標準，表彰全球在品質、創新、可靠性及客戶滿意度等方面表現卓越的CDMO製藥公司，現已成為全球CDMO領域中極具影響力的獎項之一。

保瑞CDMO事業總裁J.D. Mowery 表示，CDMO對於生技產業至關重要，保瑞非常榮幸能在強勁的競爭者中脫穎而出，這項殊榮代表了評審團對於保瑞CDMO全球團隊在生產品質與客戶承諾上的肯定。同時，也要特別感謝保瑞各個地區的夥伴、客戶，以及Outsourced Pharma與Life Science Connect團隊對保瑞的支持。

泰福生技（6541）旗下CDMO事業體Bora Biologics商務長Marc Goemans也表示，泰福在美國與加拿大成功取得生物相似藥上市核准，證明公司在創新能力上的實力；位於加州聖地牙哥的FDA認證GMP工廠以及竹北的小型廠也是Bora Biologics成為大分子藥物供應鏈要角的重要關鍵。展望未來，泰福將以保瑞集團大分子CDMO平台整隊出發，啟動新廠擴建，預計導入多座2,000公升的一次性生物反應器（Single Use Bioreactor），以滿足市場不斷增長的需求。

保瑞 生技產業 美國

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