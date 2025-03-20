大手筆！本土品牌砸百萬租金 登台南「店租王」
台南旅遊旺，市區店面租金持續上揚，住商機構觀察實價登錄，東區東興路一處補習班，1月以每月租金總價68萬元出租，創下台南市東區歷史最高租金總價。
另外，中西區西門路二段延平商業大樓一樓店面近期出租，總坪數約1,113坪，去年10月以月租金100萬元整出租，換算每坪單價約899元，據悉為本土服飾業品牌進駐，創下台南市有實價以來總價最高之租賃交易。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，店面市場仰賴區域產業發展與觀光人口，台南市區生活與交通機能日漸成熟，蛋黃核新市區店面更是一位難求，由於穩定租賃需求加持，租金行情上揚。
根據實價，台南市東區東興路一處補習班以月租金總價68萬元出租，租金單價約873元，坐穩東區「店王」寶座。
賴志昶分析，該托兒所位處南紡購物中心商圈，鄰近東區明星國小東光國小，加上附近平實重劃區為近年來台南市建商推案熱區，在區域人口持續增長之下，又位處明星學區，讓在地托兒所願以較高租金總價進駐。
中西區西門路二段延平商業大樓店面，住商不動產台南美術館加盟店店東張朝清分析，該店樓上過去為知名電戲院，隔壁是連鎖咖啡店，周邊屬市區核心，人潮群聚性佳。
加上該店面寬大，又臨主要幹道，廣告效益頗高，以周邊行情而言，月租金約可達每坪1,000~2,000元，而此戶每坪租金單價僅近900元，主因為該戶權狀坪數多達千餘坪，因此能以稍低於市場行情單價成交。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，全台受去年央行第七波信用管制衝擊，整體房市前景較顯渺茫，惟疫情後各大商圈人潮復甦，尤以觀光資源盛行的地區租金更具抗跌性，讓六都尤其市區店面行情易漲難跌。
不過近年來政府打房皆劍指多屋者，資產族群持屋成本大增，加上通膨等因素，店面租金投報率日漸壓縮，置產族群遇房市翻轉之際，需慎選店面地段，以免未來手上資產反而成為一大負擔。
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