快訊

南港LaLaport開幕…停車費率出爐 在地人推捷運「這站」走1分鐘就到

2025禧年的神聖時刻！羅馬城市改造彰顯宗教精神

比特犬案「關說」還是「關心」？議員：有心人會刻意操作

聽新聞
0:00 / 0:00

台泥成功發行116億元 綠色海外無擔保可轉換公司債

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥發行3.5億美元的綠色海外無擔保可轉換公司債。圖為台泥再生資源利用中心。台泥／提供
台泥發行3.5億美元的綠色海外無擔保可轉換公司債。圖為台泥再生資源利用中心。台泥／提供

台泥（1101）20日宣布成功發行3.5億美元（約新台幣115.6億元）的綠色海外無擔保可轉換公司債，為今年以來台灣最大規模國際可轉債籌資案。這次發行綠色債獲得發行金額3倍的超額認購，配售之投資人數目來自歐洲及美國占比超過51%，長線投資人（Long Only Investors）占比超過25%，表明他們對台泥低碳轉型策略的高度認可與支持。

台泥表示，面對全球對ESG（環境、社會及公司治理）投資需求的持續上升，此次發行成功吸引了眾多國際長期基金及機構的踴躍參與。

本次發行由摩根士丹利（Morgan Stanley）擔任獨家全球協調人，星展銀行（DBS）作為共同主辦承銷商，並獲得國際機構ISS-Corporate對台泥綠色融資框架的認證。ISS-Corporate以其嚴謹的標準聞名，涵蓋環境效益、資金用途透明度及企業永續發展策略等多項指標，這一認證進一步提升了台泥綠色融資框架的國際信譽，彰顯了台泥對可持續發展的堅定承諾。

台泥表示，本次募集的資金將主要用於增資台泥荷蘭控股公司TCC Dutch Holdings B.V.，以增強土耳其及歐洲低碳水泥和綠色能源項目的資金儲備。繼2024年12月台泥發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債（SLCB），總額達新台幣80億元後，此次綠色海外可轉換公司債的成功發行，不僅為台泥的全球減碳增綠策略提供了強有力的資金支持，也為未來爭取更多綠色融資機會奠定了堅實基礎，充分體現了台泥落實全面氣候承諾及推動綠色轉型的決心。

台泥董事長張安平強調，台泥將持續秉持永續發展理念，積極推進綠色轉型，致力成為全球低碳經濟的領導者，為環境保護與企業永續發展作出更大貢獻。

台泥是台灣少數獲得國際信用評級機構標普全球評級（S&P Global Ratings）及惠譽國際（Fitch Ratings）授予投資等級（Investment Grade）信用評等的企業，這不僅反映了台泥穩健的財務結構與營運表現，還進一步增強了國際投資者對其長期發展前景的信心。

台泥 新台幣

延伸閱讀

新 ETF 大戰開打 簡立忠：多資產 ETF 可到櫃買中心掛牌

美高收債價格大跌…與公債殖利率差距擴大 全因投資人擔憂1事

台泥財報／去年賺112.6億年增41%、EPS 1.45元 創近三年新高

台泥全球水泥廠導入 AI 監測 提升營運效率減少能源浪費

相關新聞

市場譁然！美利達EPS 2002年來首負數收尾 巨大第四季也少賺

自行車大廠美利達宣布一次性提列業外投資虧損，導致全年EPS虧損2.34元，是自2002年以來首次出現虧損...

台泥成功發行116億元 綠色海外無擔保可轉換公司債

台泥（1101）20日宣布成功發行3.5億美元（約新台幣115.6億元）的綠色海外無擔保可轉換公司債，為今年以來台灣最大規模國際可轉債籌資案。這次發行綠色債獲得發行金額3倍的超額認購，配售之投資人數目來自歐洲及美國占比超過51%，長線投資人（Long Only Investors）占比超過25%，表明他們對台泥低碳轉型策略的高度認可與支持。

酷澎 獲選最具創新力公司

美國財星200強的科技公司Coupang酷澎，繼近期被LexisNexis 評選為2025年度全球百強創新者後，宣布榮獲...

上市櫃協會東方領袖講座／台積電資深副總方淑華：決策要考慮永續、韌性

台灣上市櫃公司協會近日舉行東方領袖講座，台積電資深副總經理暨法務長方淑華以「公司治理主管的新時代新價值」為題，發表專題演...

南陽現代2025年銷量 拚連三年創高、連續六年正成長

三陽工業旗下南陽實業總經理徐伯達昨（19）日指出，代理的現代汽車2025年新車銷售目標2.4萬台，較去年成長6%。雖今年...

中嘉拓版圖 深耕南台灣

全台最大寬頻與有線電視多系統經營者（MSO）中嘉集團近日正式宣布與屏南有線電視股東簽署併購契約，進一步將版圖拓展至屏東地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。