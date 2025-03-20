台泥成功發行116億元 綠色海外無擔保可轉換公司債

台泥（1101）20日宣布成功發行3.5億美元（約新台幣115.6億元）的綠色海外無擔保可轉換公司債，為今年以來台灣最大規模國際可轉債籌資案。這次發行綠色債獲得發行金額3倍的超額認購，配售之投資人數目來自歐洲及美國占比超過51%，長線投資人（Long Only Investors）占比超過25%，表明他們對台泥低碳轉型策略的高度認可與支持。

台泥表示，面對全球對ESG（環境、社會及公司治理）投資需求的持續上升，此次發行成功吸引了眾多國際長期基金及機構的踴躍參與。

本次發行由摩根士丹利（Morgan Stanley）擔任獨家全球協調人，星展銀行（DBS）作為共同主辦承銷商，並獲得國際機構ISS-Corporate對台泥綠色融資框架的認證。ISS-Corporate以其嚴謹的標準聞名，涵蓋環境效益、資金用途透明度及企業永續發展策略等多項指標，這一認證進一步提升了台泥綠色融資框架的國際信譽，彰顯了台泥對可持續發展的堅定承諾。

台泥表示，本次募集的資金將主要用於增資台泥荷蘭控股公司TCC Dutch Holdings B.V.，以增強土耳其及歐洲低碳水泥和綠色能源項目的資金儲備。繼2024年12月台泥發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債（SLCB），總額達新台幣80億元後，此次綠色海外可轉換公司債的成功發行，不僅為台泥的全球減碳增綠策略提供了強有力的資金支持，也為未來爭取更多綠色融資機會奠定了堅實基礎，充分體現了台泥落實全面氣候承諾及推動綠色轉型的決心。

台泥董事長張安平強調，台泥將持續秉持永續發展理念，積極推進綠色轉型，致力成為全球低碳經濟的領導者，為環境保護與企業永續發展作出更大貢獻。

台泥是台灣少數獲得國際信用評級機構標普全球評級（S&P Global Ratings）及惠譽國際（Fitch Ratings）授予投資等級（Investment Grade）信用評等的企業，這不僅反映了台泥穩健的財務結構與營運表現，還進一步增強了國際投資者對其長期發展前景的信心。