台寶生醫關節炎新藥授權 Senectus 生效 正式進軍東南亞

台寶生醫（6892）20日宣布，已接獲新加坡合作夥伴Senectus Pte. Ltd.通知，將行使2024年12月簽訂《合作協議》中的新藥授權選擇權，並自2025年3月19日起生效。根據先前協議，授權生效後，Senectus正式獲得台寶細胞新藥Chondrochymal亞太地區產品開發與商業化的專屬權利。

未來，Senectus可在授權地區內進行臨床試驗、藥證申請及產品上市後的行銷推廣，並承擔所有相關費用。台寶生醫則成為Chondrochymal全球唯一供應商，將依雙方合意價格提供Senectus臨床用藥生產，並獲得Senectus 20%股權，未來可參與利潤分配，並擁有一董事席次，藉此正式進軍東南亞，做為拓展亞太市場的第一站。

此外，根據協議，當Senectus累計支付台寶生醫款項超過3,000萬美元（約新台幣9.6億元），才能取得Chondrochymal的生產與製程技術，而在完成技術移轉後，Senectus可自主選擇CDMO廠商進行生產，但台寶生醫因是Senectus的股東，將會持續享有相關權利與分潤。

台寶生醫執行長楊鈞堯表示，Chondrochymal是全球第一個異體骨髓間葉幹細胞治療退化性關節炎、且第一個異體骨髓間葉幹細胞獲衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）PIC/S GMP先導工廠認證，其特點為調劑新鮮未凍存的異體骨髓間葉幹細胞，相較於其他類似競品多以凍存細胞調劑，具有更高的細胞活性。特別是在完成二期臨床試驗中的MRI影像數據初步顯示，該產品具有改善關節炎的潛力，是類似治療中少數有看到關節結構改善的產品，預計今年8月可取得完整的二期臨床試驗分析報告。

Senectus成立於2023年5月，由新加坡創投True Global Ventures（TGV）執行合夥人 Qing Ru Lim、骨科醫師Dr. Wong Keng Lin、以及新加坡細胞醫療領導廠商Esco Aster的創辦人兼執行長Xiang Liang Lin等共同創立。該公司專注於再生醫療在骨科疾病的應用，欲憑藉經營團隊在骨科領域的專業與臨床經驗，利用再生醫療特殊法規優勢，積極布局細胞醫療產品與行銷網絡，推動業務快速成長，並以成為亞太或全球領導型再生醫療通路企業為目標。

因目前亞太市場缺乏具跨國銷售潛力的再生醫療產品，Senectus以擅長的骨科市場為起點，取得Chondrochymal授權後，將啟動亞太地區多國多中心的第三期臨床試驗，積極布局再生醫療市場，加上透過台寶生醫的生產與製程技術，以及完整的「from needle to needle」（從組織採集到細胞回輸）施打流程經驗，雙方強強聯手，預期能創造雙贏。

細胞治療產品不僅需具備卓越的療效，還須與醫院端緊密合作。台寶生醫擁有與台灣各大醫學中心的合作基礎，而Senectus創辦團隊則在東南亞擁有豐富的醫療專業背景與醫院資源，雙方的結合有助於加速Chondrochymal在亞太市場的上市進程。目前台寶生醫仍將推進Chondrochymal在台灣的三期臨床試驗申請，待獲核准後，再將後續開發資格轉移至Senectus。

楊鈞堯指出，隨著Senectus授權正式生效，該公司將承擔所有後續臨床試驗相關費用。對台寶生醫而言，不僅可減少龐大的三期臨床試驗費用，還可透過CDMO收入提升獲利空間。此外，台寶生醫也將進一步整合資源，聚焦調節型T細胞（Treg）領域，開發治療自體免疫及發炎性疾病的先進細胞藥物，實現打造無慢性病醫療新時代之願景。