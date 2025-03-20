國內食品業者、餐飲業者整合上下游 提升競爭力

國內食品業者、餐飲業者為了提升競爭力，紛紛將經營策略朝上、下游整合。食品業者力拚從農場到餐桌商機，擴大熟食、餐飲布局，大成集團、南僑經營的餐飲品牌都大到可獨立成為另一家小金雞；另一方面，餐飲集團王品為為打造第二成長曲線而跨足食品零售事業，咖啡連鎖通路路易莎咖啡也擁抱餐飲業。

大成（1210）集團副總裁韓家寅指出，國內許多的餐飲業者一直是大成的主要客戶，考量多角化布局，多年來不斷的推動從農場到餐桌，目前餐飲品牌包括勝博殿、檀島、岩島成、安心巧廚、安心購、中一排骨、吉福雞舖及鳥貴族等，美食街品牌「好食城」在兩岸都有不錯的成績單。

王品近年積極打造的第二成長曲線零售事業，子公司萬鮮推出冷凍年菜、常溫食品、火鍋湯底、雪糕等多達70餘種零售商品，今年並首度進軍泡麵市場，公司期待透過餐飲品牌知名度帶零售、零售帶餐飲，形成正向循環，這次進軍泡麵市場的核心策略在於將品牌價值最大化，透過便利商店的全時段銷售模式，等於實現「24小時的生意」，進一步鞏固市場版圖。

路易莎董事長黃銘賢也分析，隨著消費者飲食需求日益多元，路易莎將以更多元的高品質餐食選擇。