國內食品業者、餐飲業者整合上下游 提升競爭力

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導

國內食品業者、餐飲業者為了提升競爭力，紛紛將經營策略朝上、下游整合。食品業者力拚從農場到餐桌商機，擴大熟食、餐飲布局，大成集團、南僑經營的餐飲品牌都大到可獨立成為另一家小金雞；另一方面，餐飲集團王品為為打造第二成長曲線而跨足食品零售事業，咖啡連鎖通路路易莎咖啡也擁抱餐飲業。

大成（1210）集團副總裁韓家寅指出，國內許多的餐飲業者一直是大成的主要客戶，考量多角化布局，多年來不斷的推動從農場到餐桌，目前餐飲品牌包括勝博殿、檀島、岩島成、安心巧廚、安心購、中一排骨、吉福雞舖及鳥貴族等，美食街品牌「好食城」在兩岸都有不錯的成績單。

王品近年積極打造的第二成長曲線零售事業，子公司萬鮮推出冷凍年菜、常溫食品、火鍋湯底、雪糕等多達70餘種零售商品，今年並首度進軍泡麵市場，公司期待透過餐飲品牌知名度帶零售、零售帶餐飲，形成正向循環，這次進軍泡麵市場的核心策略在於將品牌價值最大化，透過便利商店的全時段銷售模式，等於實現「24小時的生意」，進一步鞏固市場版圖。

路易莎董事長黃銘賢也分析，隨著消費者飲食需求日益多元，路易莎將以更多元的高品質餐食選擇。

咖啡 王品 餐飲業

延伸閱讀

天災囤貨潮夾擊 咖啡豆年漲1倍！平價連鎖店叫苦連天 2超商為何老神在在？

759元泰菜吃到飽！輪到泰料控搶位　路易莎旗下「初泰」插旗板橋　新型態「泰無限吃到飽」這日起開吃

路易莎不只賣咖啡！大舉併餐飲品牌 火鍋、牛排、茶館全納版圖

懶人包／大罷免風波燒到路易莎？時間軸、網友在意接點揭曉

相關新聞

圓山大飯店與日光金谷飯店簽署合作意向書 開啟臺日觀光交流新篇章

圓山大飯店與日本東武鐵道集團旗下日光金谷飯店為促進台、日雙邊文化交流，共享營運知識與經驗，於3月19日（周三）在圓山大飯...

酷澎 獲選最具創新力公司

美國財星200強的科技公司Coupang酷澎，繼近期被LexisNexis 評選為2025年度全球百強創新者後，宣布榮獲...

上市櫃協會東方領袖講座／台積電資深副總方淑華：決策要考慮永續、韌性

台灣上市櫃公司協會近日舉行東方領袖講座，台積電資深副總經理暨法務長方淑華以「公司治理主管的新時代新價值」為題，發表專題演...

南陽現代2025年銷量 拚連三年創高、連續六年正成長

三陽工業旗下南陽實業總經理徐伯達昨（19）日指出，代理的現代汽車2025年新車銷售目標2.4萬台，較去年成長6%。雖今年...

中嘉拓版圖 深耕南台灣

全台最大寬頻與有線電視多系統經營者（MSO）中嘉集團近日正式宣布與屏南有線電視股東簽署併購契約，進一步將版圖拓展至屏東地...

連鎖效應／代理品牌 融入在地生活

代理品牌開旗艦店不稀奇，但代理品牌以展覽巡演「慢閃店」的方式走入市場，就值得探究一番。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。