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餐飲多元化經營 大成、王品、路易莎等動作頻頻

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導
食品跟餐飲業者朝著多元化觸角擴大經營。圖為示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
食品跟餐飲業者朝著多元化觸角擴大經營。圖為示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

食品跟餐飲業者朝著多元化觸角擴大經營。國內最大農畜食品供應大廠大成（1210）昨（19）日宣布，將全力打造從農場到餐桌一條龍食品集團，引進勝博殿已經20年，南僑從油脂大廠耕耘點水樓有成；另一方面，餐飲業者也積極拓展新市場，王品集團與路易莎昨日同步宣布加快多角化腳步，王品首度進軍泡麵市場。

大成集團董事長韓家宇表示，看好台灣及大陸兩岸飲飯市場持續復甦，今年持續擴大兩岸餐飲布局，勝博殿台灣再開六家店，大陸則預計要增加四家店；另外進軍美食街「三總好食城」預計7月開幕，有望帶動餐飲年營收突破40億元。

食品、餐飲業多元化布局概況 圖／經濟日報提供
食品、餐飲業多元化布局概況 圖／經濟日報提供

大成近年來積極多角化經營，引進勝博殿已經20年，昨天舉行來台20周年慶祝活動，勝博殿目前全台共有39家，今年還要繼續展店；大陸經濟變化雖然很大，有很多日系品牌還面臨反日情節，但是大成代理華北地區勝博殿今年仍持續展店。

看好每年高達140億元市場商機，王品昨日宣布進軍泡麵市場，旗下品牌「青花驕」即日起在全家推出青花驕麻辣鍋牛肉麵，這項產品3月初試賣引發熱烈迴響，首批上市後幾乎被搶購一空。王品進軍泡麵市場的核心策略，在於將品牌價值最大化，透過零售商品的布局，可以將美味從餐廳延伸至家庭與辦公室，搶占更多餐桌商機。

對於跨界布局，路易莎董事長黃銘賢表示，消費者飲食需求日益多元，品牌積極發展創新餐飲模式，透過不同風格的門市，提升品牌競爭力，滿足消費者對美食與生活的雙重期待，路易莎今日將開幕兩家全新自助餐廳，分別為主打皇室泰菜風味的「初泰PIKUL泰無限」進駐板橋新光傑仕堡，與插旗苗栗金鬱金香酒店的「青焰熟成牛排」。

南橋長期擴大本業的經營格局，在餐飲布局也相當有名，點水樓目前共有六家店。

布局 王品集團 餐飲業

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