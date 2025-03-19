圓山大飯店與日光金谷飯店簽署合作意向書 開啟臺日觀光交流新篇章

圓山大飯店與日本東武鐵道集團旗下日光金谷飯店為促進台、日雙邊文化交流，共享營運知識與經驗，於3月19日（周三）在圓山大飯店崑崙廳舉行合作意向書簽署儀式。

圓山大飯店董事長葉菊蘭與日光金谷飯店會長兼社長丸山真人共同簽字，期盼以觀光為起點，搭建長久而穩定的合作橋梁，共同拓展國際旅客，開啟臺日觀光交流新篇章。

葉菊蘭董事長表示，創立於1873年的日光金谷飯店為日本最古老的西式渡假飯店，擁有超過150年的歷史；世界知名作家海倫．凱勒，愛因斯坦與美國前總統艾森豪皆曾入住到訪，是日本第一家接待外賓的觀光飯店。

飯店內保留明治、大正、昭和、平成等時期的工藝物品與傳統雕塑，以及日光東照宮氛圍的建築風格，更已登錄為國家指定有形文化遺產。

葉董事長進一步指出，圓山大飯店與日光金谷飯店有許多相似之處；同為臺、日兩國接待國際貴賓歷史最悠久的觀光飯店，也都保有獨特建築風格，圓山與日光金谷的深入交流與優勢分享，絕對能開創更多元的觀光服務。金谷飯店以無微不至的顧客服務，在地特色的細緻料理及經典懷舊的創意擺設而聞名，更是圓山值得學習的典範。

圓山大飯店與日光金谷飯店將以各自研發多年的飲食相關技術、人才培育等項目為核心，共享知識，並利用合作關係相互推廣各自的品牌與特色活動。此外，雙方還將共享企業與事業體資訊，促進兩家飯店設施的發展。