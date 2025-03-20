酷澎 獲選最具創新力公司

美國財星200強的科技公司Coupang酷澎，繼近期被LexisNexis 評選為2025年度全球百強創新者後，宣布榮獲美國商業雜誌《快速企業》（Fast Company）評選為 2025年度全球最具創新力公司之一，並名列全球零售產業第二。

Coupang酷澎斥資數十億美元，打造全方位端到端的科技基礎設施，融合尖端的人工智慧與客製化機器人技術。這些先進科技支援Coupang酷澎的全球業務發展，協助拓展多元創新服務。

2024年Coupang酷澎投資科技領域將近新台幣300億元，培育超過3,000名來自美國、歐洲及亞洲的世界級科技人才的跨國團隊。在台灣，Coupang酷澎提供數百萬種台灣在地以及美韓跨境優質選品，以穩定快速的配送速度，以及具市場競爭力的價格，為顧客帶來「WOW」的購物體驗。

Coupang酷澎的全球專利註冊數量超過2,100項，在台灣的專利數量則超過450項，於2024年躍升成為申請專利數量第三名的外國企業，也是前十大外國企業中唯一非半導體產業者。

Coupang酷澎科技工程副總裁 Harshal Wanjari 表示：「我們的機器學習及人工智慧系統每天進行數兆次預測，從搜索及廣告，再到支付及物流，全面支援Coupang酷澎營運。通過投資科技，我們創造了一個獨特的商業模式，推動全球數十萬小型企業合作夥伴及數千萬顧客的成功體驗。我們不斷創新的文化不僅推動了企業成長，也為顧客持續帶來服務升級，真正落實顧客至上的核心理念。」

日前，Coupang酷澎受邀參加由外交部及台灣亞洲交流基金會主辦的第八屆玉山論壇，分享通過尖端創新塑造未來商務。Coupang酷澎環安衛暨企業永續副總裁Ryan Brown表示，科技創新是Coupang酷澎的DNA，持續投入數十億美元到端到端的科技及物流基礎設施中，為顧客創造令人驚豔的購物體驗。通過持續的投資及科技創新，Coupang酷澎將協助台灣推動未來商務發展。

他分享，Coupang酷澎對創新的堅持體現在其先進的物流和AI驅動的解決方案中，並展現在其掌握全方位物流的卓越能力，降低成本、時間、路程及不必要的浪費。Coupang酷澎利用AI增強顧客體驗、賦能員工，使用如倉庫可用性追蹤系統及 AI 智慧廣告系統，確保穩定的服務品質及優化商品廣告。

此外，Coupang 酷澎的專利技術，包括無人駕駛堆高機及機械手臂，保護員工並大幅提高營運效率。Coupang酷澎受邀出席玉山論壇，標誌著其在科技創新引領未來商務旅程中的重要里程碑。Coupang酷澎持續擴展在台業務，致力於通過智慧物流和外國投資，持續提升顧客體驗，推動在地經濟成長。

《快速企業》最具創新力公司榜單，精選了各經濟領域中，透過創新驅動產業發展、樹立新標竿並達成重要里程碑的卓越企業。「我們的最具創新力公司名單，不僅全面展示當前的創新成果，更為未來提供行動指南。」《快速企業》總編輯 Brendan Vaughan 表示，「今年，我們特別表彰那些深度且有意義地運用 AI 的企業、超越顧客期望並將其轉化為超級粉絲的品牌，以及通過引入大膽創意和重要競爭來挑戰產業現狀的企業。在這個瞬息萬變的時代，這些企業正引領著前進的方向。」