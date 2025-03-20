上市櫃協會東方領袖講座／台積電資深副總方淑華：決策要考慮永續、韌性

台灣上市櫃公司協會近日舉行東方領袖講座，台積電（2330）資深副總經理暨法務長方淑華以「公司治理主管的新時代新價值」為題，發表專題演講。美國總統川普政策不確定性，為全球經貿發展、企業公司治理帶來新的衝擊，方淑華指出，企業在決策及管理風險時，將公司的永續與韌性列入考慮，就能提升公司的價值。

她表示，2025年將持續是高度政治化的一年，從各地選舉可見極左或極右派興起，可能會讓政策可能在一夜之間翻轉，這也讓公司董事會及經營團隊面臨的問題範圍越來越擴大複雜，如何強化專業知識及掌握與公司業務相關的全球局勢變化，對企業是非常大的挑戰。

方淑華指出，公司治理最早可追溯到17世紀的荷蘭東印度公司，當時開始產生股份的概念，且公司持股與經營分開，因此就會有公司治理的議題。經過幾百年下來，在英美等地相關規定與制度愈來愈完善。公司治理是指導與管理企業的機制，以落實企業經營人的責任，並保障股東的合法權益，同時兼顧其他利害關係人的利益。

在1997年亞洲金融風暴及2001年安隆案等事件之後，各國對於公司治理逐漸重視並加強管制，OECD也多次發布公司治理準則，至今已被各界公認是良好公司治理的國際基準。而OECD於2023年與G20共同修訂及發布最新版公司治理六大原則，除了「確保有效的公司治理架構」、「保障股東權益、公平對待股東及發揮其重要功能」、「機構投資人、證券市場及其他中介機構」、「資訊揭露及透明性」、「落實董事會之責任」等五項既有原則之外，也新增「永續韌性」原則。

同時，方淑華表示，台灣對公司治理主管的相關法令，不管是設置、資格、揭露等都有明確要求，公司治理主管權責大致與股東會、董監事相關，包括協助法遵、提供必要資料等。

在公司治理的新時代，方淑華指出，有別於過去強調內控機制強化，但聯合國2004年提出的報告正式提及ESG的概念，隨著全球氣候變遷及新冠疫情帶來全球衝擊，各國也逐漸開始重視企業及經濟的永續發展。公司治理架構如果能讓企業在決策與管理風險時，將公司的永續與韌性列入考慮，就能提升公司價值。

針對新時代的公司治理，方淑華引述湯森路透發布的調查報告指出，亞洲企業面臨的主要三重威脅，包括地緣政治、經濟情況導致預算與資源削減，以及出口管制等。同時她也引述PwC去年底發布的調查報告，半數受訪者預期今年全球經濟仍會成長，但三分之二受訪者認為公司面對多種相互關聯風險、複雜且動態的營運環境時，要能保持敏捷與彈性。調查顯示，企業危機管理的能力極被重視，而穩定的供應鏈仍是投資人的優先考量。

另外，方淑華也提及，美國總統川普上任後帶來很多翻轉，他不再強調環保及社會責任，也反對多元、公平與共融（DEI），有些公司宣布全面放棄DEI，有些是部分調整，但也有如蘋果等維持DEI。