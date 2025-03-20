南陽現代2025年銷量 拚連三年創高、連續六年正成長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
南陽實業總經理徐伯達。 南陽實業／提供
南陽實業總經理徐伯達。 南陽實業／提供

三陽工業（2206）旗下南陽實業總經理徐伯達昨（19）日指出，代理的現代汽車2025年新車銷售目標2.4萬台，較去年成長6%。雖今年車市預期較去年衰退，但現代汽車在台銷售要創下新高，除推出低於百萬元的電動車INSTER，並導入全新國產休旅車Mufasa，以高性價比的優勢，挑戰連續三年銷售創新高與連續六年正成長的紀錄。

現代汽車銷售持續成長，不僅為三陽挹注可觀的轉投資收益，同時三陽也是現代汽車的代工生產線，貢獻三陽的營收成長。Custin目前在手訂單可觀，預期4月起大量交車，現代汽車去年已是非豪華車品牌的第三大，隨著新車款持續增加，銷售規模持續擴增，韓國車在台灣市場的影響力也持續提高。

徐伯達表示，現代品牌在台灣銷售繳出亮麗成績單，從2024年以來，已連續五年推出新車，至今產品線已非常齊全，從70萬元到200多萬元，各種級距的休旅車產品都到位，滿足各種族群的需求，並投入各種行銷及展間的改格，讓服務提升。截至2024年已連續五年正成長，銷售量、市占率都突破史上新高，更進榜國內知名汽車品牌知名度第三名。

展望2025年，徐伯達表示南陽有三款新車陸續登場，包括現代ALLnew INSTER會是低於百萬元的電動車；引進豪華車SANTA FE CALLIGRAPHY；Mufasa則將導入超規格的SUV，鎖定百萬內中型休旅車，預計第2季末在台上市。

新車銷售 現代汽車

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