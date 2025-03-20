中嘉拓版圖 深耕南台灣

全台最大寬頻與有線電視多系統經營者（MSO）中嘉集團近日正式宣布與屏南有線電視股東簽署併購契約，進一步將版圖拓展至屏東地區，深化南部市場布局，開啟營運新篇章，未來將持續透過策略聯盟，拓展經營版圖。

有別於傳統經營者，中嘉集團強調，公司擁有多元背景、國際視野的董事會，以及深具電信、固網、有線電視產業經驗的經營團隊，目前經營範圍遍及南北都會精華區，區內涵蓋超過300多萬家戶，年營收規模達百億元以上。

隨著未來策略著重發展寬頻核心業務，預期寬頻及相關加值服務將持續快速成長，營收與財務結構將更穩健多元。中嘉集團表示，未來仍將透過同業間的投資、股權交換或是跨產業結盟，持續擴展經營版圖，讓更多消費者享有高品質的寬頻網路服務。

面對市場及產業快速變化，中嘉集團指出，自2020年起積極轉型，整合六大經營區提升經營綜效，並加碼投資全光纖網路，建立全國性寬頻品牌的服務水準，致力成為消費者心中首選，不但三度奪得Speedtest®實測認證寬頻及Wi-Fi下載網速第一，亦是2024年唯一獲得全球網路測試機構認證固網寬頻實測「下載速度」與「穩定性」雙冠王的業者。

去年中嘉集團在台北市中正區、萬華區陸續開台，提供100%戶戶光纖到府的上網服務，獲得當地居民迴響，短短時間就已累積數千戶；在南部市場也是長期深耕，高雄及台南的用戶數占整體用戶數將近五成、寬頻用戶成長率高於全台。

中嘉集團表示，此次中嘉寬頻併購屏南有線電視，將版圖向南拓展至屏東地區，未來屏東、高雄、台南三大重要地區的消費者，都能享有中嘉集團的高品質寬頻網路與數位有線電視服務，除完備整體大南部市場涵蓋，預期也將帶動寬頻滲透率成長20%。另一方面，面對全球數位經濟發展與OTT串流市場快速擴張，中嘉集團表示，積極深化跨產業合作，除與遠傳電信（4904）推出固網、行網雙網服務匯流，亦擴大OTT業者結盟，包含friDay影音、CATCHPLAY+、LiTV、KKBOX等知名OTT品牌，3月17日起更獨家推出全球最大運動串流平台「DAZN」，提供用戶多元內容選擇。

在新產品方面，中嘉集團表示，去年底推出的「SoundBox劇院串流盒」大獲好評，利基於SoundBox基礎，未來衍伸各式垂直與水平服務，一站就能滿足用戶在連網、硬體、平台、內容、軟體的五大需求面向，將會是家庭娛樂核心要角。

2024年中嘉集團靠著「新區擴展」、「策略結盟」、「網路升級」三大驅動力，成功帶動整體用戶數及ARPU（平均貢獻帳單金額）穩定成長，營收連續五年突破百億元，其中寬頻業務較2020年轉型初期成長64%，表現亮眼。

展望2025年，中嘉集團表示，將以「技術領先、用戶至上、產品創新」為經營核心，並且以開放的態度，積極尋覓產業內外的夥伴及各種合作與發展可能性，以期匯聚更多能量，加速驅動企業成長，為產業升級、社會經濟貢獻心力。