創新平台／智慧發球機 模擬與大谷翔平過招

在全球運動科技蓬勃發展的趨勢下，選手訓練方式也早已改變，歐美、日本等國家已廣泛運用智慧設備來提升運動表現。為協助選手跟上國際趨勢，輕鬆應對大賽，工研院打造全國產化AIoT棒球打擊服務系統，結合AI判讀、姿勢分析等技術，幫助球員更有效率地強化打擊能力，全面提升比賽競爭力。

相較傳統發球機受限於固定球路與角度，且倚賴人力調整，難以應對比賽多變的投球模式，工研院開發的這款AIoT智慧發球機透過遠端控制與AI學習，能依照球員需求調整投球速度、角度與球種，甚至還能模擬特定投手，讓選手在日常訓練就習慣與強者對抗的感覺，從而提升打擊表現。

此外，該系統整合AI影像辨識技術，即時分析選手揮棒數據，如擊球時機、揮棒軌跡等，幫助教練根據數據制定個人化訓練計畫，使訓練成效更加明確。

工研院服務系統科技中心組長林宏墩表示，過去基層棒球訓練主要依靠教練經驗傳承，但這種方式難以量化選手的進步幅度，也缺乏數據支持來進行科學化訓練。

AIoT棒球打擊服務系統是將過去「只能意會不能言傳」的培訓方式，變成可分析的影像與數據，讓訓練更加精準與客觀。

而混合實境（Mixed Reality；MR）的結合，讓選手與虛擬投手影像對練，模擬面對真實投手的對決情境，這不僅提升了訓練的臨場感，更能幫助球員適應比賽壓力，強化應變能力。

如何讓機器投出「真人感」的球？這是研發過程中的最大挑戰，林宏墩提到，每位投手的球速、角度、力道、旋轉都不同，為了讓發球機更擬真，研發團隊特別建立投手數據庫，並透過AI學習各類投手的投球特性，未來甚至有機會透過AI模擬大谷翔平等國際球星的投球風格，讓選手在訓練時能夠與世界級對手「過招」。

林宏墩表示，研發團隊希望不只是幫助專業選手，更希望能普及到基層訓練、讓更多球員能方便使用。

這套系統只要把智慧發球機放進牛棚，搭配攝影機、平板就能使用，打者不用換上特殊器材，能用最習慣的球棒打擊，投手教練不用忙著投球，能輕鬆透過系統得到專業數據分析來做出訓練決策。

目前這款AIoT棒球打擊服務系統已導入崇義高中、虎林國小，也與國內職業球隊與大型系統業者洽談合作。

研發團隊也正計畫進一步開發投手訓練功能，偵測投手的握球方式、出球點與手臂擺動角度，提供細緻的數據分析，幫助投手調整姿勢、提升球速，甚至預防運動傷害。