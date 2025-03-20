ESG最前線／製造業ESG報告書 聚焦五亮點

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）
製造業ESG報告書 聚焦五亮點。 路透
製造業ESG報告書 聚焦五亮點。 路透

隨著全球永續發展趨勢日益顯著，企業社會責任（CSR）已演進為環境、社會與治理（ESG）的全面管理與揭露。根據台灣金融監督管理委員會（簡稱金管會）於2023年公布的「上市櫃公司永續發展路徑圖」，製造業成為優先被要求編制ESG報告書的產業之一。

製造業在撰寫ESG報告書時，應著重哪些關鍵亮點，才能有效展現企業永續價值？以下提供五大重點供企業參考：

一、碳排放管理與減碳目標

製造業為高耗能、高碳排的產業，碳排放資訊是ESG報告書中最受關注的議題之一。企業應揭露碳排放數據，包括範疇一、範疇二及範疇三的碳足跡，並提出具體減碳目標及達成進度。依據行政院環境部發布的《溫室氣體減量及管理法》，大型排放源需申報碳排放量，企業應依法揭露，以展現符合法規的永續承諾。

二、能源效率與再生能源使用

能源轉型是製造業永續發展的重要議題。企業可揭露節能改善措施、能源使用效率提升成果，以及再生能源（如太陽能、風能）使用比例。台灣推動RE100目標，許多品牌客戶亦要求供應鏈企業使用綠電，因此，再生能源使用已成為企業競爭力的關鍵。

三、供應鏈管理與責任採購

製造業多倚賴複雜的供應鏈，如何確保供應鏈的環保與人權合規，是ESG評估重點。企業應揭露供應商篩選標準、ESG稽核機制及責任採購政策，如避免使用衝突礦產、確保勞工權益。透過供應鏈永續管理，企業能降低營運風險並提升品牌信譽。

四、職業安全與員工關懷

製造業常涉及高風險作業，職業安全衛生（OSH）是報告書中的重點。企業應揭露職業災害統計、事故預防措施、員工健康促進方案，並依照《職業安全衛生法》規定，落實安全管理。同時，員工關懷措施（如教育訓練、福利制度、多元包容政策）也是評估企業社會責任的重要面向。

五、創新研發與綠色產品

面對永續浪潮，製造業企業須展現創新能力，開發低碳、高效能、環保的產品與技術。報告書可揭露研發投入、綠色產品比例、產品生命周期管理（LCA）等資訊，並強調產品對環境與社會的正面影響。這不僅有助提升市場競爭力，也回應利害關係人的永續期待。

編制ESG報告書不僅是法規遵循，更是企業展現永續價值與競爭優勢的重要工具。製造業可從碳管理、能源效率、供應鏈永續、職業安全與綠色創新五大面向著手，完整呈現企業在永續發展上的努力與成果。未來，隨著利害關係人對ESG資訊的關注度持續上升，報告書的品質與透明度將直接影響企業的聲譽與長遠發展。

ESG 碳排放 製造業

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