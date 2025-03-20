連鎖效應／代理品牌 融入在地生活

代理品牌開旗艦店不稀奇，但代理品牌以展覽巡演「慢閃店」的方式走入市場，就值得探究一番。

提起丹麥品牌，許多人都會聯想到LEGO ，但提到HAY，也是年輕世代人手一只品牌托特包，彷彿這不是一個家具品牌，而是一個精品品牌。

回到慢閃店概念，對HAY品牌有著深切情感的台灣總經理Katherine， 想要用一種行腳台灣的方式，將這個北歐品牌融入台灣生活之中。

慢閃有別於快閃，至少要開一季以上，比起快閃店，慢閃可以放慢速度進駐一地市場，好好地認識消費者，培養其對品牌的認識。

但畢竟是一期一會，必定先要打造亮點，才能引動流量。繼哥本哈根、首爾、曼谷和墨爾本之後 ，Colour Crate House（色彩收納屋）第五度出現，就在台中勤美商圈，用1,000個HAY收納箱，拼造出一間可以走進去的屋子，驚艷街頭。

無論快閃或是慢閃，其實都是品牌的行銷手法之一，目的是走進市場，營造顧客體驗，因此就像辦展覽一樣，要有完整的規劃，須掌握六個慢閃要點：

一、慢閃主題設定

先有命題才有答案，經營更須懂得命題，辦一場秀展更是如此，對應彼時草悟道聖誕村主題「Incredible Life, Incredible Season」，一起Incredible！

二、吸睛亮點規劃

既然是代理品牌，就要善用總部資源，將「色彩收納屋」重現本地，連結資源也創造話題，成功引動粉絲關注。

三、展示組合選擇

不同於旗艦店或標準店，快閃慢閃店自然不能把整家店都搬去，須縮小打擊範圍，選定產品組合，才能發揮最大的效益。

四、現場活動設計

要讓品牌深植人心，僅是號召粉絲還不夠，還要「轉路為粉」，謹記免費的吸力，限定小卡或小禮，重點是把路人引進來。

五、展示重點營造

HAY台中慢閃將熱銷十大傢飾品一次呈現，果然發揮畫龍點睛的效果，將整體效益推到最高，原因就是家飾比家具更好入手。

六、回應品牌風格

無論進駐時間的長短，品牌經營不可失去風格，簡約美學與獨特設計是HAY的品牌風格，所有形式的門店呈現，都必須回應品牌的本質。

品牌與土地連結，當一個品牌進入一地市場，若止步於台北，那仍是國外品牌，來到台中蛻變為都會品牌，結束台中慢閃之後，目前HAY正在規劃台南慢閃，這才是融入台灣最具挑戰的行動。

體驗將品牌延伸出新的生命力，透過下沈市場，感受文化踫撞的經營，這是可持續的企業理念具體實踐。