HOLA 打造家的「美一種日常」 全台九門市再升級

近年來HOLA洞察到消費者對生活品質與個人風格的追求日益提升，因此推出全新品牌理念「美一種日常」，希望透過商品讓「美」可以自然融入居家。HOLA指出，消費者在居家布置上一般從掛畫及綠植著手，過去一年軟裝家飾如藝術畫作業績年增13%、抱枕年增12%，相當受到消費者歡迎，花器/盆器業績成長更是超過四成。

此外，節日儀式感商品持續熱銷，節慶抱枕銷售數量以每年至少 10% 的成長速度向上攀升。為貼近市場需求者，HOLA也將推動全台門市升級計畫，重新改裝包含內湖旗艦店在內的九家原門市，未來展店將往一級百貨及人流商圈靠攏，獨家代理品牌 La-Z-Boy也將開設獨立門市，搶占機能沙發市場，為居家市場帶來更多活力。

隨著生活美學意識的提升，現代人對於家的期待不再只是功能空間，而是一個能夠展現個人品味、帶來情感共鳴的場域。今年春夏，HOLA 以「對不起春天」為主題，透過新品創造出讓人情願待在家的理由，並特別邀請新銳插畫家朱緹以色彩描繪春日光景，設計限定包裝紙，為贈禮增添一抹春意；花藝師嶺貴子則以當季花卉展演如何妝點空間，賦予居家盎然生機。

HOLA家居總經理何采容表示，「為更貼近消費者，HOLA 啟動品牌煥新計畫，不僅改變視覺形象，更會將改變帶進門市及選品當中，未來也計畫朝向百貨以及人流商圈展店，讓消費者更容易觸及，實現居家美感。」

HOLA 以生活為靈感，邀請插畫家朱緹與花藝師嶺貴子交流分享「美一種日常的心法」。朱緹的創作靈感來自大自然與逛花市的習慣，植物色彩成為她豐沛靈感的來源；嶺貴子則從旅行中獲得啟發，認為「美」是讓自然融入生活。兩人皆強調，居家空間的打造應從個人喜好出發，並以簡潔為原則，透過細節的巧思，便能打造獨特質感居家。嶺貴子分享，選擇適當花器搭配當季花朵與樹枝，能將春天留在家中。HOLA 的花瓶款式豐富，玻璃花瓶系列清透的質感適合春夏季，選擇矮而寬的花瓶搭配球根植物更可以欣賞花莖的線條，而高高的花瓶則適合搭配長樹枝的春天植物。朱緹則喜歡透過贈禮增添儀式感，以 HOLA 2025 春夏新品為靈感，設計專屬春季限定包裝紙，以黃金風鈴木象徵希望與重生，送禮祝福最適合不過（3月24日起於全台HOLA門市購買任一件HOLA商品就可以享有免費包裝服務，數量有限）。