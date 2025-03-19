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「任天堂授權商品旗艦店」落腳南港LaLaport 明正式開幕

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
展碁「任天堂授權商品旗艦店」落腳南港LaLaport。圖／展碁提供
展碁「任天堂授權商品旗艦店」落腳南港LaLaport。圖／展碁提供

展碁國際（6776）19日宣布，團隊將在台北最新的大型購物中心LaLaport南港店內開設「Weblink任天堂授權商品旗艦店」，並且該店將於20日正式開幕與大家見面。展碁國際與台灣任天堂緊密合作，提供更全面性的任天堂授權商品給台灣消費者，並將持續協助任天堂，運營在台商品的售後服務中心。

展碁透露，此次旗艦店內除販售Nintendo Switch主機之外，同時亦將販售《任天堂音響鬧鐘 Alarmo(阿勒莫)》及《超級瑪利歐派對 空前盛會》等各式Nintendo Switch遊戲軟體，還有逾百款的任天堂角色玩偶、文具、及生活雜貨等商品。

展碁表示，開幕活動期間(3/20~4/2)凡購買Nintendo Switch主機及1片遊戲片 ($1,550以上)，即贈送限定特典「超級瑪利歐帆布提袋」；任選兩片遊戲片 ($1,550元以下)，享組合價2,699元，任天堂授權角色商品另有開幕限定優惠活動。此外，全店單筆消費滿1,980元，即贈送特典「任天堂星星解壓球」，數量有限，送完為止。

Nintendo Switch 超級瑪利歐

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