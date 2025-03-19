明基醫攜手鈦隼生技 搶攻中國大陸手術機器人市場

明基三豐醫療器材股份有限公司宣布與鈦隼生物科技公司攜手策略合作，明基醫（4116）為中國大陸手術檯領導品牌，透過累積多年的海外資源及通路優勢，結合鈦隼生物科技的創新技術，共同推進腦部手術導航機器人NaoTrac於中國大陸的醫療器械註冊、生產及商業化進程，加速機器人NaoTrac進入中國大陸醫療市場，助力神經外科手術精準化與智慧化發展。

根據弗若斯特沙利文市調，中國大陸手術機器人預計2026年市場規模將達224.5億人民幣（超過新台幣1,000億元），至2030年將成長數倍達到708.5億人民幣市場規模。隨著中國大陸醫療器械國產化趨勢顯著，明基醫將通過其豐富的在地生產、銷售經驗，推動腦部手術導航機器人NaoTrac快速進入中國大陸臨床應用。

明基醫總經理管新寶表示，隨著人工智慧與機器人技術的持續發展，智慧醫療已成為全球醫療產業的重要趨勢。此次合作是明基醫整合手術機器人，擴大智慧手術室應用的關鍵一步。明基醫與鈦隼生物科技未來將深化合作，共同推動智慧醫療設備的普及應用，為醫療行業帶來新的突破，提供更多患者精準、安全及智慧的醫療服務。

鈦隼生物科技執行長陳階曉指出，鈦隼生物科技的NaoTrac腦部手術導航機器人，已通過歐盟CE認證及臺灣TFDA批准，擁有最先進的AI整合機器視覺和機器手臂的技術，並已在亞洲、拉丁美洲以及歐洲的醫學中心使用。這次和明基醫的合作，對鈦隼生物科技跨入較為陌生的中國大陸市場，以及全球化的布局，乃是強強聯手。