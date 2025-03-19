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與事實不符…廣告「65%石墨烯」暖被要賣5千元 公平會開罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
違規商品廣告圖。圖／公平會提供
違規商品廣告圖。圖／公平會提供

公平會19日在委員會議中，針對新享生活股份有限公司在蝦皮購物網站上販售的「生命磁石墨烯超導能量速暖被」進行處罰。該商品的廣告宣稱「表布：100%經緯石墨烯紗線纖維，內材：65%石墨烯+35%聚酯纖維」，這一宣稱與事實不符，因此違反了公平交易法第21條第1項的規定，並處以5萬元罰款。

公平會表示，該廣告讓消費者誤以為這款商品的表布完全由經緯石墨烯紗線纖維製成，並且內部材料含有高達65%的石墨烯。然而，新享生活公司及其供應商未能提供檢測報告來證明該商品的石墨烯含量符合宣稱的比例。

公平會解釋，根據經濟部標準檢驗局的說法，目前尚未訂定「石墨烯」的國家標準，也沒有現成的檢測方法來確認其含量比例。這樣的廣告內容不符合實際情況，因此違反了公平交易法。

公平會再次提醒，在進行廣告宣傳時，必須確保廣告內容真實、準確，避免誤導消費者，並遵守相關法律規定。

公平會 廣告

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