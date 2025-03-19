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科技專用區建案大打廣告「以家為中心」 公平會開罰了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
建案廣告文句可能讓消費者誤會可當住家使用。圖／公平會提供
建案廣告文句可能讓消費者誤會可當住家使用。圖／公平會提供

公平會今日在第1743次委員會議中，對上德開發股份有限公司開罰60萬元，原因是該公司在網頁銷售苗栗縣竹南鎮的「上德漾」建案時，使用了不正確的廣告語言，誤導消費者。

公平會說明，該建案所在的區域是「科技商務專用區」，不屬於住宅區，但上德公司卻使用了「以家為中心」、「15分鐘生活圈內滿足食衣住行育樂」等描述，給消費者誤導的印象，讓人誤以為該建案可以當作一般住宅使用。

經公平會查證後發現，這樣的廣告宣傳與事實不符，違反了公平交易法第21條第1項規定，因此對上德公司處以新臺幣60萬元的罰鍰。

公平會強調，由於不動產交易金額龐大，建商必須秉持誠信原則，確保廣告內容真實無誤，並協助消費者順利達成購屋夢想，保障消費者權益，維護健全的不動產交易秩序。

公平會 廣告 建商

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