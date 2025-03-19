大高雄建築公會交接 洪光佐交棒給新理事長李正聰

大高雄建築公會交接，卸任理事長洪光佐交棒給新理事長李正聰，李正聰強調，將打造成長型公會，未來三年目標會員年增5%。

大高雄不動產建築開發商業同業公會19日召開會員大會，會中進行第13屆理監事改選，現任常務理事、合心開發執行長李正聰獲推派為新任理事長，他透露，計畫將公會打造為「服務型、學習型、公益型、溫暖型及環保型」的全方位組織，每年會員成長5%，成為具獨特性與品牌價值的成長型公會。

即將卸任的洪光佐感謝全體理監事與會員過去3年的支持，並表示新任理事長李正聰曾擔任建築經營協會理事長，畢業於成功大學會計系，期待他能帶領公會在瞬息萬變的房地產市場中穩健前行，迎接未來挑戰。

李正聰表示，將承襲歷屆理事長奠定的堅實基礎，融入個人理念，計畫透過差異化策略，塑造公會的獨特性。

李正聰說：「未來三年充滿挑戰，但我們團隊懷抱誠意，希望無心插柳能開出有意的花。」並將打造「服務型、學習型、公益型、溫暖型及環保型」的公會，以五大面向服務會員再升級。

在服務部分，由秘書長傅昭睿領軍的秘書處將成為會員的堅強後盾，提供開工報備等高效服務，並加速推動「同業互保」流程，確保會員權益無縫銜接。此外，公會將持續執行「168富巢芳蹤」，提升服務深度與廣度。

針對中小型企業為主的高雄建築業，公會計畫每年舉辦2~3次同業參訪，聚焦建築美學得獎作品及中北部標竿案例。同時推出專業講座，邀請業界資深人士、政府官員（如工務局、地政局、國稅局）及知名企業領袖分享實務經驗，透過學習助力會員提升競爭力。

並延續前任理事長洪光佐的光榮傳統，公會將繼續與高雄市社會局合作，推動「公益居家修繕」計畫，號召會員公司參與公益個案。此外，本屆開始成立「災害應變委員會」，以天災救援為目標，像是公會去年援助市府在颱風後的樹木清理行動，未來將此機制常態化，減輕市政府負擔。

而他上任後，公會將新設「長期發展委員會」，透過餐會邀請資深業界前輩分享經驗，凝聚二代接班人與老輩建築人的情感連結。同時推動「無紙化公會」，理監事會與會員大會全面電子化，並優化餐會菜色減少浪費，展現公會溫暖與環保承諾。