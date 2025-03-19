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王品攜手全家推新品 青花驕麻辣鍋牛肉麵嚐鮮價65元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
王品X全家推新品，青花驕麻辣鍋牛肉麵嚐鮮價65元。圖／王品提供
王品X全家推新品，青花驕麻辣鍋牛肉麵嚐鮮價65元。圖／王品提供

搶攻即時商機，提供給民眾更即時的選擇，王品（2727）集團再度攜手「全家」，即日起推出7款新品上架，「青花驕」首度進軍泡麵市場，推出青花驕麻辣鍋牛肉麵(售價79元)。

王品表示，4月1日前嚐鮮價只要65元就能大吃。另外，還有大口花椒香麻雞飯糰、椒香胡麻雞絲飯卷、椒麻雞腿堡、青花椒麻雞肉拌麵、椒麻豬肉捲等新品，讓喜愛麻辣的饕客大呼過癮。即日起到5/11，購買任一聯名商品領優惠券，憑券到「青花驕」門店消費，立即加菜特選豬梅花一份。另外，即日起到4/27，消費出示粉絲團指定影片截圖、消費滿額2,000元，就送極上和牛一份。

看好台灣泡麵市場，年產值高達140億，「青花驕」即日起推出青花驕麻辣鍋牛肉麵，讓消費者在家也能神還原鮮香麻滋味，4/1前嚐鮮價只要65元。青花驕麻辣鍋牛肉麵，以青花椒麻辣湯底佐特級九葉青花椒，搭配板豆腐與嫩口牛肉，打造出濃醇香麻、不嗆辣獨特風味。隨麵附贈青花椒麻香萃油，可依個人口味調整麻辣程度，讓人一試成主顧。3月初試賣引發熱烈迴響，青花驕麻辣鍋牛肉麵首批上市後幾乎被搶購一空，掀起搶購熱潮。

除了超人氣青花驕麻辣鍋牛肉麵外，即日起還有大口花椒香麻雞飯糰、椒麻雞腿堡、椒麻豬肉捲、青花驕酸梅汁、椒香胡麻雞絲飯卷、青花椒麻雞肉拌麵等總共7款新品，將獨特青花椒風味融入多款即食產品，讓消費者無論在哪，都能輕鬆享受香麻不嗆的川味饗宴。

歡慶多款新品上市，品牌也祭優惠狂加菜，即日起到 5/11，於「全家」購買任一「青花驕」聯名商品(含既有8款冷凍品項)，即可獲得內用優惠券，憑券至全台「青花驕」門店內用消費，即可獲贈特選豬梅花。另外，即日起到4/27，到店用餐出示粉絲團指定影片截圖、消費滿2,000元，還可免費獲得極上和牛一盤。

搶攻麻辣商機，王品集團再度攜手「全家」，即日起推出7款新品上架，「青花驕」首度進軍泡麵市場。圖／王品提供
搶攻麻辣商機，王品集團再度攜手「全家」，即日起推出7款新品上架，「青花驕」首度進軍泡麵市場。圖／王品提供

全家 泡麵 消費 牛肉麵 王品

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