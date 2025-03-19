Global Mall會員力爆發 母親節檔期拚成長10%

冠德（2520）旗下Global Mall第1季在商品與會員力助攻下，業績較去年同期成長逾5%，上半年Global Mall全面搶攻母親節商機，力拚母親節全檔期業績成長10%。

Global Mall主管19日於美好購物節說明會上表示，今年以來各據點中，機捷、車站店都約有雙位數成長，屏東市店因去年引進新餐廳也有10%的成長，左營店也受惠於演唱會帶來人流，成長幅度也不錯。

Global Mall今年初推出全新會員分級制度，將會員分為三個星級，Global Mall主管表示，新制度推行後，除會員來店的頻次有明顯提升外，會員帶來的業績成長10~20％。Global Mall指出，目前會員數約145萬人，目標今年能達到160萬人。

南港Lalaport於近日開幕，談到新百貨帶來的影響，Global Mall主管表示，南港是台北市的東區門戶，目前有很多待開發的地區，還有商業大樓、科技園區等聚集效應，近年發展好。南港Lalaport可為Global Mall帶來正面影響，因為會帶動南港車站的坐車人潮，南港店可享有現成人流。

談到今年百貨景氣，Global Mall主管表示，現在情況像是回到疫情前常態，客人的生活型態一直在變，Global Mall會跟生活消費靠攏，並服務好消費者。面對越來越多百貨開幕帶來的競爭，Global Mall主管指出，競爭是永遠存在，要有刺激才能成長，會一直處於高度戒備狀態，時刻督促自身。

Global Mall全面搶攻前哨戰商機，於3月27日至4月16日推出「美好購物節」檔期，預計母親節全檔期業績成長10%。首度推出「會員分級滿額贈」，除了會員可享刷聯名卡滿額贈回饋最高20%，新北中和、板橋車站、桃園A8、A19及屏東市再加碼集結近50家品牌推單筆消費滿3,000元享點數3倍送，另二、三星會員滿5,000元再送200元電子商品禮券，再加上超過20家銀行滿額禮、行動支付，以多重、多元好康擴大會員回饋力道；同時也首度推出「實體分店熱銷商品線上預購」，線下八店精選熱銷商品搶先於檔期開檔前一週可至環球Online預購，線上線下擴大串聯，滿足消費者採購需求。

此外，迎接春季及4月連假的到來，Global Mall也首度規劃SNOOPY史努比系列活動及拍照展區，以春日樂遊趣為主題，推出五大亮點，包括巨型「史努比鞦韆」氣偶首度亮相，設置超萌打卡場景、限定會員禮，更能與史努比共遊天際，特別合作星宇航空，加碼抽「星宇航空X SNOOPY主題航班」北美航線來回機票乙張(共抽出8名)，會員於全台八店單筆消費滿300元即可參加抽獎，三星會員每筆滿額可享2次抽獎機會，新北中和還設有「SNOOPY X星宇航空」限定快閃店，粉絲們絕對不能錯過朝聖的機會；此外線上線下更策畫「甜點大賞」，集結近200款各式甜點、蛋糕，揭開美好歡樂氣氛，為下一個即將來到的母親節檔期暖身，預計4-5月中母親節全檔期業績力拚成長10%。