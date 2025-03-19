台北租屋甜甜價 最便宜前5名曝光！捷運站周邊單坪635元

今年2月房租指數達108.06再創新高，年增率2.56%。近一年台北捷運站周邊租金最低的站點為忠義站，每坪月租635元，30坪住宅月租不到2萬元，業者表示，區域均出現在蛋白區，多缺乏生活機能，或者建築物屋齡較高。

根據台北地政找房+統計，租金最便宜的前五名捷運站當中，又以北投和文山區最多，各有兩站入榜，且入榜的前三名站點，分別是忠義、動物園、大湖公園站，每月單坪月租金都在700元以內；第四、五名的復興崗、萬芳社區站，每月單坪月租金則在750~800元之間。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，文山、北投屬蛋白區，租金較低。萬芳社區和動物園站都在文湖線末段站點，生活機能略為缺乏，房價及租金行情相對較低，租賃物件集中在萬安街巷內、萬美街一段的「萬芳國宅」，套房月租金約1.5萬元上下；北投區復興崗周邊的租賃物件，較多位於中央北路三段巷弄內公寓和大樓、以及新興路公寓，公寓月租金約2~3萬元。

台灣房屋內湖加盟店店長王禮民表示，大湖公園站周邊像是成功路四段巷弄、大湖山莊街內有不少老公寓，公寓每月租金約2.5~3.5萬元不等，租金相對內湖其他站點還便宜，主要是因為大湖山莊街環境清幽、屬純住宅區，生活機能和商業活動較少，因此不論是房價還是租金行情都略低，但也吸引預算有限、喜愛寧靜居住環境的租屋族入住。