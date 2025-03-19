大陸建設攜手頂尖OMA 北市打造堆疊式地標新住居

大陸建設近年求新求變，許多作品引發討論，位於北市大安區的「耑岫」，即是其一，個案採堆疊垂直城市概念，訴求疫後全新住居，吸引不少富人入手置產，實價資料最高單價達每坪220.8萬元。

耑岫位於大安區信義路四段、文昌街之間， 基地面積約222坪，規畫地下5層，地上23樓，分成20坪、25坪、28坪、36坪、41坪等中小宅，總戶數90戶。

代銷業者慕樺廣告表示，疫後高科技產業崛起，台灣和世界連結愈來愈緊密，創造了一群長年移動在世界各大城市高階菁英人士，他們不再滿足於游牧飯店，而是選擇可以兼融生活方式、工作特性和文化背景的包容性國際居所。

大陸建設「耑岫」就是因應此一族群打造。個案由普立茲建築獎得主Rem Koolhaas所創的國際知名荷蘭OMA操刀，外觀採堆疊式地標建築概念，立面高低相錯，極具特色且充滿美感。

更特別是在室內規畫，個案力求滿足疫後生活分流需求，分別在1樓、10樓、13樓及23樓設立不同公設，包括商務中心、圖書館、酒吧、宴會廳、健身房及眺望台北的觀景平台等。另外23層量體規畫了30多種不同戶型，以回應不同客層的生活模式與態度。