台灣百貨競爭激烈 遠百母親節檔期目標115億元、拚5%成長

台灣百貨遍地開花，包含南港lalaport、統一dream plaza，還有台中漢神洲際購物中心、高雄義享百貨第二期等也在今年開出，市場越來越大，遠百（2903）營運長林彰豐19日表示，台灣百貨競爭激烈，商場要經營的有特色，才能在市場站穩腳跟。他也表示，看好百貨界能把餅做大，共存共榮，拓展市場規模。

林彰豐在美麗購物節說明會上指出，今年百貨業是充滿挑戰的一年，還是受到出國潮、物價上漲與川普2.0時代的影響，景氣動盪。遠百目前1、2月業績與去年持平，精品有稍微成長，主要是因為去年有不少精品櫃位如SANDRO等改裝，處於低基期，所以今年成長比較明顯。而目前愛馬仕櫃位還在改裝，預計月底會完成、迪奧櫃位則會到7、8月才會改裝好。

林彰豐也表示，遠東百貨將進駐Tpark園區，預計在2028年開幕，商場面積逾一萬坪，該店址靠近板南線的亞東醫院站，而遠百寶慶店也預計在2028年改建完成。

問及氣爆事件後對台中大遠百的影響，林彰豐表示，只有事件發生的前期受到有影響，後幾週對來客數影響不大，上月業績約與去年持平。他也表示，看好在近期美麗購物節等活動促銷下，3月之後的業績能再穩定向上。

美麗購物節為母親節檔期的前哨戰，遠百指出，春夏新品搭配特惠價，力拚帶動全館業績成長，化妝品最高直逼16%的回饋，在回饋力道下跟日本當地購買已經相去不遠，遠百母親節檔期目標115億，期望美麗購物節業績成長3至5%，整體母親節檔期能增長5%。

遠東百貨「粉漾馨情~美麗購物節」在3月20日(四)至4月17日(四)拉開母親節檔期百貨帷幕。其中化妝品內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬加送200元，板橋中山加碼化妝品單筆滿5萬元再加送1,000元。持遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元，百貨服飾高額消費加碼當日累計每滿30,000元加送800元。保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。

針對信用卡祭出14大銀行化妝品含沐浴精油單筆刷1萬並分6期送350元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百12大銀行國際精品當日單筆刷1萬並分6期送800元。9大銀行全館當日刷滿5,000元送100元、15,000元送300元，8大銀行數位3C、MUJI單筆刷1萬並分6期送500元。