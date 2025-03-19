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工研院攜手四大醫療體系 建構臨床試驗綠色通道

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院宣布攜手中山醫學大學附設醫院、長庚醫院、義大醫院及臺北醫學大學附設醫院等四大醫療體系，共同啟動「臨床試驗綠色通道」，盼提升臺灣生醫產業國際競爭力。左起為台灣生物產業發展協會副理事長蔡政憲、林口長庚醫院副院長邱政洵、台北醫學大學校長吳麥斯、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、義大醫院主委李伯皇、中山醫學大學副校長宋賢穎、醫材公會理事長李永川、台灣藥物臨床研究協會理事長孫婷婷。工研院/提供
工研院宣布攜手中山醫學大學附設醫院、長庚醫院、義大醫院及臺北醫學大學附設醫院等四大醫療體系，共同啟動「臨床試驗綠色通道」，盼提升臺灣生醫產業國際競爭力。左起為台灣生物產業發展協會副理事長蔡政憲、林口長庚醫院副院長邱政洵、台北醫學大學校長吳麥斯、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、義大醫院主委李伯皇、中山醫學大學副校長宋賢穎、醫材公會理事長李永川、台灣藥物臨床研究協會理事長孫婷婷。工研院/提供

為加速智慧醫療新創產品上市，工研院在經濟部產業技術司補助下，攜手中山醫學大學附設醫院、長庚醫療財團法人長庚紀念醫院、義大醫療財團法人義大醫院及臺北醫學大學附設醫院等四大醫療體系，19 日宣布共同啟動「臨床試驗綠色通道」。不僅為創新智慧醫療與數位健康打造產品落地的高速通道，更健全臨床導入前的資料整備與場域驗證對接機制，全面優化研發流程，加速先進醫材在醫療場域的臨床應用，進一步提升臺灣生醫產業的國際競爭力。

經濟部產業技術司表示，根據Frost & Sullivan預估，2023年全球數位醫療市場為4,034億美元，預計至2028年複合成長率達15.7%，將增至8,508億美元，顯示智慧醫療技術需求快速增加。在我國，健康醫療產業是過去五年創投領域中最夯的選擇，佔總體16.5%，其中智慧醫療最受青睞。產業技術司為協助高科技產業順利跨足生醫領域，並加速跨域新創的臨床驗證，力促工研院鏈結四大醫療體系建構臨床試驗綠色通道。透過工研院的輔導機制，協助新創解決進入臨床試驗的兩大挑戰：一是提供完善的資料準備與試驗設計調整，確保順利進入「人體研究倫理審查委員會（Institutional Review Board；IRB）」審查；二是媒合最佳的試驗場域與醫師，協助溝通試驗需求，確保試驗流程順暢。這項合作不僅將為創新醫材與數位醫療技術提供更順暢的臨床試驗流程，亦將加速前瞻創新科技研發的產業化及產品化進程。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，工研院攜手醫療機構夥伴，共同打造「臨床試驗綠色通道」，主要是為了解決生醫新創在推動創新技術與產品時，常遇到臨床試驗週期過長而承受沉重的資金壓力。因此工研院以三大關鍵策略全方位推動新創產品快速進入市場：第一，更廣泛的醫院夥伴，涵蓋國內從北至南4大醫療體系，共11家醫院，滿足不同類型的臨床需求。第二，專業輔導團隊，除工研院既有專業技術團隊外，亦推薦生醫創新跨域合作平台策略夥伴提供協助，針對各類產品（如藥物、醫療器材、化妝品、保健食品）的臨床試驗需求，提供專業諮詢與輔導。第三，高效臨床試驗機制，為確保審查流程順利進行，各院臨床試驗中心均指派專屬對接窗口，加速審查程序，精準回應新創團隊需求。此外，工研院將整合臨床試驗輔導經驗，建立標準化作業模式，協助創新醫療技術商品化，期盼能造福更多民眾。

工研院亦舉辦「生醫創新跨域合作平台小聚」，邀請台灣微創醫材法務長蔡德暘、炳碩生醫處長高良瑋、萊鎂醫材博士黃振寧分享非典型先導性試驗、智慧醫材軟體審查的準備經驗以及國外臨床試驗經驗分享。工研院表示，期盼藉由「生醫創新跨域合作平台」由工研院商化輔導團隊，提供企業在資金、研發、臨床試驗與國際鏈結等方面的支持，進一步推動生醫產業發展，強化上中下游供應鏈，加快促進臺灣生醫成為兆元產業。

工研院 醫材

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