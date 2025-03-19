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何時回穩？不動產專家指「房市將由中南部領跌」 短期內市場有1變數
去年9月央行第七波信用管制祭出後，房市明顯降溫，不動產專家李同榮表示，其實去年7、8月交屋量就有出現下滑，央行的政策則是房市多轉空的最後一根稻草，觀察現況，房市將持續下探約一年半，至2027年才有轉多頭的可能。
吉家網不動產股份有限公司董事長李同榮指出，過去曾在房市高漲時預測2024年將出現反轉，不過新青安政策推出讓多頭房市在2024上半年再拉尾盤，不過仍可以明顯看出2024年下半年開始修正。
李同榮指出，短期空頭將由中南部領跌，預估跌幅15%，台北、桃園相對抗跌，跌幅約10%，過去因台積電南移，導致相關房產領先上漲，但現在台積電對美擴大投資，加上還未開始量產的地區，雖然房價已漲，周邊卻未發展完全。
李同榮表示，接下來短期內市場還有一個變數，新青安的交屋潮將至，若交屋後發現不滿意，可能出現拋售潮，讓市場出現供需失衡，進一步對價量產生影響。
針對這波房市修正幅度，李同榮說，雖然這幾年房市上漲，但沒有比預期超漲太多，因此這段時間跌幅有一定限度，空頭時間最長也不超過兩年，還有資金、電價、油價及通貨膨脹等支撐。
另外，李同榮也說，今年開始面臨人口負成長，不過市場仍有剛性需求，由於現代年輕人更傾向搬出來自住，對比過去一戶家庭有許多人共同居住，現在可能1-2個人居住一戶，因此雖然人口漸少，但家戶數仍呈上升趨勢。
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