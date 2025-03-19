友邦聖克里斯多福及尼維斯 參訪大同光儲案場

大同（2371）旗下專業智慧能源服務商大同智能，19日接待加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）外交部長道格拉斯（Rt. Hon. Dr. Denzil Douglas）一行代表團，在外交部人員陪同下參觀大同指標實績台北能源之丘 - 山水綠生態公園太陽能光電案場，以及大同電纜廠44MW儲能系統，本次參訪開啟台灣與加勒比海國家能源交流新扉頁，亦是大同智能進軍中美洲拓展EPC商機的敲門磚。

聖克里斯多福及尼維斯外交部長道格拉斯在參訪中表示，該國正積極推動潔淨能源，希望未來能與台灣加強技術合作，共同促進雙邊能源永續發展。大同長期致力於國際能源合作，實績包含去年12月成功併網運行的太平洋友邦帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島三國之光儲案；與杜拜環境與水資源部農業發展中心合作，設置整合光儲與製水機系統，白天日照採電，晚上溼度高時製水，滿足居民生活需求；協助緬甸村莊建置太陽能與儲能系統，供應村落家戶照明，以綠電帶動抽水泵，提供乾淨飲用水並灌溉農田。

大同集團在全國各地太陽光電案場數量超過1,500場，並擁有屋頂型、地面型、水面型之豐富建置與維運經驗。台北能源之丘第一、二期皆由大同建置，克服掩埋場之特殊地質，結合智慧監控系統，發電效能穩定輸出，打造台北市最大單一綠能創電、環境教育共融的太陽光電場，合計年發電量約310萬度，年減碳量約1,508公噸，約4.3座大安森林公園的碳吸附量。

大同做為台灣首家上線增強型動態調頻儲能系統的營運商，於桃園大同電纜廠區內自建E-dReg 44MW儲能系統，以鋰電池技術與智慧能源管理系統平台為主體，並完善規劃電池控制、電機、消防、防爆裝置、隔音牆等裝置，已於今年1月併網送電，每日提供126.4MWh的儲電量，相當於12,600家戶的用電需求，該案不僅優化能源調度，亦提升國內電網穩定性。