台北市「毛小孩」最便利行政區 中山、內湖與大安寵物店最多

台灣近年飼養貓、狗的數量顯著增長，根據農業部資料，2023年全國家犬與家貓的飼養數量近280萬隻，相比2021年成長逾三成，連而帶動寵物相關產業蓬勃發展。永慶房屋統計台北市各行政區寵物經濟（美容、用品、獸醫…等）相關店數，並觀察其房市表現。其中，寵物相關店數最多的是中山區，店數甚至突破百家，內湖區、大安區與信義區則皆有超80家店數。說明若在上述行政區養寵物，可以享受較便利的寵物服務，養寵生活更方便。

中山區以102家寵物相關店數榮登北市冠軍，可謂養「毛小孩」最為便利的行政區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區由於小坪數住宅產品多，購屋壓力相對較小，吸引不少小資族、單身族在此購屋，2024年中山區住宅交易量高達1,327件，居全市之冠。

陳金萍分享，根據資策會產業情報研究所（MIC）報告指出，Z世代和未婚族群對於飼養寵物擁有較高的飼養意願，是否導致寵物相關產業集中於小資族、單身族群相對較多的中山區，值得持續深入研究。

內湖區則是以86家寵物相關店數坐擁亞軍，其2024年中古屋成交件數也以1,182件排名第二。

陳金萍說明，內湖區坐擁內湖科學園區，因此吸引不少科技新貴在此置產，有效推升該區房市火熱表現，加上該區綠地公園眾多，尤其「狗公園」數量在北市數一數二，為飼主提供帶「毛小孩」運動的良好場所，可能也是內湖區寵物相關店數較高的原因之一。

排名第三的大安區則擁有84家寵物相關門店。陳金萍分析，大安區素來是北市黃金地段，吸引許多高資產族群入主，2024年中古屋平均每坪成交單價高達104.1萬元，是北市最高，而高資產族群在飼養寵物上，相對有較高意願投入更多開銷。