阿聯酋航空拓展A350飛行網絡 新增7大航點­

隨著更多配置創新客艙設計的A350客機陸續投入營運，阿聯酋航空宣布7大航點將新增A350客機執飛航班，包括杜拜至中東/海灣合作委員會（GCC）國家及歐洲的中短程航線服務，阿聯酋航空A350客機也將首次執飛非洲和東南亞地區航班。

阿聯酋航空副總裁暨商務長阿德南‧卡辛（Adnan Kazim）表示，藉由A350客機具備靈活調度的彈性與高效能的特性，阿聯酋航空進一步實現拓展中東/海灣合作委員會（GCC）國家、歐洲、非洲與東南亞等地市場的策略客機服務，旅客也有機會在更多城市享有優質的旅行選擇，體驗阿聯酋航空最新一代的商務艙與豪華經濟艙客艙，以及機上各項貼心細緻的服務。

阿聯酋航空於現有的航線中引進A350客機服務，不僅維持強大的競爭優勢，也讓我們憑藉彈性的航班選擇及卓越的機上體驗，成為全球旅客的首選航空公司。」

阿聯酋航空A350客機將陸續投入以下航點服務：

突尼西亞：6月1日起執飛EK 747/748航班，每周六班（周二除外）。 安曼：6月1日起執飛每日的EK 905/906航班。 伊斯坦堡：A350客機首次飛往土耳其第一大城，7月1日起執飛每日的EK 117/118航班。 達曼：A350客機首次飛往沙烏地阿拉伯，7月1日起執飛EK 827/828航班。 胡志明市：A350客機首次進軍東南亞地區，8 月1日起執飛每日的364/365航班。 巴格達：8月3日起執飛EK 941/943航班，每周提供3班服務（周一、三、日）。 奧斯陸：A350客機首次飛抵挪威，9月1日起執飛每日的EK 159/160航班。 未來幾個月內，待更多全新A350客機加入機隊後，阿聯酋航空也將陸續公布更多A350長程航線的新航點。此外，除了新增的航點，阿聯酋航空也將擴展 A350 服務至巴林和科威特： 巴林：隨著6月1日起新增每日第三班航班EK 835/836，多數杜拜–巴林航班將由A350客機執飛。 科威特：A350客機服務將擴展至每日第二班航班EK 857/858。 波隆那：A350客機將於6月1日首次飛往波隆納，比原定部署日期提前一個月。

阿聯酋航空A350客機採三艙等配置，共可服務312名旅客。客艙設計包含32個新一代商務艙座位，採用1-2-1可平躺床鋪座椅配置，並配有個人的迷你吧檯，方便旅客享用輕食小點，以及21個奢華的豪華經濟艙座位與259個寬敞舒適的經濟艙座位，展現阿聯酋航空致力提升卓越飛行體驗的承諾，提供每位旅客更舒適、尊榮的飛行享受。

除了阿聯酋航空指標性產品和屢獲殊榮的頂級服務外，A350客機更融入多項最新科技應用，包括商務艙全新無線充電板、豪華經濟艙等尊榮艙等所配置印有阿聯酋國樹的電動窗戶遮光板、ice機上娛樂系統增加新型機上服務鈴、機上菜單數位化，每個座位提供60瓦USB-C充電接口並支援連接兩個藍牙裝置，以便使用個人耳機，為旅客帶來領先的數位科技體驗。阿聯酋航空新一代ice機上娛樂系統更配備了劇院級顯示螢幕，在超靈敏的觸控螢幕上展現驚豔的4K及 4K HDR 超高畫質，提供流暢直覺的操作體驗。

A350客機新航點即日起開放預訂，旅客如欲訂購機票可至阿聯酋航空官網及阿聯酋航空App查詢，或洽詢當地旅行社合作夥伴。欲了解更多阿聯酋航空A350客機資訊。