AI科技助力智慧園區 新光保全開創未來管理新模式

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
AI智慧安防系統，各項設施與狀況透過可視化平台隨時掌握。圖／新光保全提供
AI智慧安防系統，各項設施與狀況透過可視化平台隨時掌握。圖／新光保全提供

台灣規模最大的科技盛會「2025智慧城市展」即日起至3月21日在南港展覽館2館舉行，新光保全以「Accelerated Computing, A Better Tomorrow」為概念，展示AI智能監控、機器人巡邏、AI防災預警、智慧醫療與3D建物管理等創新技術，為城市、企業與政府提供智慧安全解決方案。新光保全本次規劃5大主題展區，涵蓋智慧城市治理、園區管理、公共區域防護、廠辦住戶安防與醫療單位應用，推動產業數位轉型，助力台灣邁向永續智慧城市。

面對人力短缺與安全監控挑戰，新光保全透過AI技術提升園區管理層級。智能業務本部總監黃鴻志表示：「透過AI櫃檯降低人力需求，AI智能機器人夜間巡邏，並結合AI攝影機與3D建模技術，即使場域內發生多種狀況，中控中心與園區管理者皆能即時掌握，AI算力中心分析後迅速回饋前端，提高安全性與運作效率。」

新光保全的技術應用打造低人力、高智慧的園區管理模式，從AI櫃檯、智慧巡邏到強化智慧監控與災害應變，大幅降低人力成本並提升營運效率。黃鴻志進一步表示：「這項技術應用廣泛，新光保全將持續深耕智慧城市與園區管理，透過強大AI算力推動智慧化應用，提供創新解決方案。」

「2025智慧城市展」為全球智慧城市技術交流盛會，今年共有來自59個國家、138個城市的2,800多名海外訪客，較去年成長28%，再創新高。新光保全將持續攜手國內外夥伴，推動智慧城市永續發展，打造更安全、安心的工作與生活環境。

新光保全運用AI科技翻轉園區管理模式，在降低人力成本的同時，也能大幅提升營運效率。圖／新光保全提供
新光保全運用AI科技翻轉園區管理模式，在降低人力成本的同時，也能大幅提升營運效率。圖／新光保全提供
新光保全積極推動整合服務，善用AI技術打造智慧管理平台。圖／新光保全提供
新光保全積極推動整合服務，善用AI技術打造智慧管理平台。圖／新光保全提供
新光保全透過AI技術，新光保全將園區管理提升到全新層次。圖／新光保全提供
新光保全透過AI技術，新光保全將園區管理提升到全新層次。圖／新光保全提供

人力 保全 監控

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