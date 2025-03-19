北市「甜甜價租金」捷運忠義站2萬30坪有找 這兩區租買都親民

台灣房屋集團趨勢中心根據「臺北地政找房+」統計，近一年台北各捷運站點周邊租金最便宜，出現在捷運忠義站，每坪月租金635元最「俗擱大碗」，以一間30坪的住宅來說，月租金2萬元有找！

租金最便宜的前五名捷運站當中，又以北投和文山區最多，各有兩站入榜，且入榜的前三名站點，分別是忠義、動物園、大湖公園站，每月單坪月租金都在700元以內；第四、五名的復興崗、萬芳社區站，每月單坪月租金則在750~800元之間，若以30坪的3房租屋宅來換算，僅忠義站月租金在2萬元以下，其他站點則要2~2.3萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，文山區和北投區屬於台北市蛋白區，萬芳社區和動物園站都在文湖線末段站點，生活機能略為缺乏，房價及租金行情相對較低，租賃物件集中在萬安街巷內、萬美街一段的「萬芳國宅」，套房月租金約1.5萬元上下，2房則約2.3~2.8萬元。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前國內對於租賃住宅交易，若是透過仲介、社會住宅、包租代管等承租，規定必須實價登錄，若是房東自行出租房屋，並無強制規定須實價登錄，因此目前市場上的租賃交易並不完整。