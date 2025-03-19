東元併購馬來西亞NCL 進軍東南亞數據中心機電工程市場

東元（1504）19日在馬來西亞首都吉隆坡，與當地的機電工程公司NCL Energy Sdn Bhd，舉行併購簽約儀式，東元將成為NCL持股80%的最大股東，攜手進軍馬來西亞的數據中心（Data center）、新能源、與機電工程市場。

東元董事長利明献表示，馬來西亞政府推出一連串電力基礎建設與新能源政策，且憑藉著低廉電費、廣大土地、與鄰近新加坡的地利之便，吸引眾多資金投入數據中心的建置，已成為東南亞新增數據中心最多的國家。這起併購案符合東元聚焦發展東南亞市場的策略，也展現東元長期經營馬來西亞市場的決心與承諾。

東元3月14日召開董事會決議以不超過馬幣7,000萬元（約新台幣5.2億元）併購馬來西亞機電工程公司NCL及其從事新能源的子公司NCL Green Energy Sdn Bhd，預計今年第2季完成交割。

東元表示，智慧能源事業群團隊擁有在台灣和新加坡兩地為國際雲端大廠建置數據中心的豐富經驗，利明献指出，NCL不但是馬來西亞電力公司TNB的長久的策略性夥伴，該公司的團隊和過去的實績，可協助東元快速取得進入當地市場所需的機電工程執照與人力，並且無縫連結與馬國最大統包商Gamuda、Sunway等的業務關係，透過本次的併購，東元可望為國際雲端大廠客戶在馬來西亞提供完整的機電工程服務。

NCL創辦人Dato’Ng Keng Hiong表示，很榮幸成為東元集團的一份子，NCL在馬來西亞從事機電與太陽能工程將近20年，近期與東元團隊合作取得兩項超大規模數據中心案，已建立良好的合作默契，本次投資案是東元對NCL經營團隊的肯定，未來NCL將有更大的資本與資源用以擴大團隊、爭取更多大型數據中心、太陽能電廠與機電工程項目。

馬來西亞已獲得谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、亞馬遜網路服務（AWS）和甲骨文（Oracle）等科技巨頭的戰略性投資，預估未來5年可望吸引超過200億美元的國際資金在馬來西亞投資建置數據中心，成為東南亞的數據中心樞紐。

利明献表示，進軍馬來西亞的數據中心工程只是第一步，未來將延伸至太陽能電廠的建置、電池儲能系統、電動車充電樁、與機電設備銷售，擴大爭取市場商機，也符合東元電機計畫在未來二至三年內，將海外營收占比提升至50%以上、鎖定東南亞高成長潛力市場的策略，逐步實現「成為全球電氣化、智能化、和綠色能源的核心發展驅動者」的公司願景。