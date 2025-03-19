遠百母親節檔期拚逾5%成長 台中大遠百人流漸恢復

遠百（2903）美麗購物節明日登場，拉開母親節檔期百貨熱戰帷幕，全力衝刺人氣、買氣。遠百營運長林彰豐19日表示，今年對百貨業而言將是充滿挑戰的一年，多家百貨新據點陸續開幕，市場競爭更加激烈，不過，他也強調，百貨產業應秉持「共榮共存」的理念，透過特色經營來擴大市場規模，提升台灣消費者的生活品質，才能讓整體百貨市場穩健成長。

林彰豐指出，今年國內內需市場仍受到出國消費熱潮的影響，消費者的預算被分散。為此，今年母親節檔期的促銷力度將接近周年慶規模，以吸引消費者回流，帶動整體買氣。遠百設定母親節檔期業績目標為115億元，力拼5%以上的成長，期望透過精準行銷與強力優惠，在競爭激烈的市場環境中突圍。

國內百貨市場今年相當熱鬧，包括南港LaLaport 3月20日開幕，接下來還有義享天地第二期、台中洲際棒球園區的「漢神洲際購物廣場」、SOGO大巨蛋將在2025年相繼完工營運。

對於市場競爭升溫，林彰豐表示，雖然新百貨據點增加勢必會對現有業者帶來影響，但關鍵在於如何差異化經營。他強調，百貨業不應只關注競爭，而是應該秉持「共榮共存」的精神，透過創新與特色經營擴大市場規模，讓整體消費市場持續成長。

外界也關注，台中新光三越氣爆事件對台中大遠百業績帶來的影響。林彰豐表示，新光三越台中中港店氣爆事件發生後，周邊商圈受到衝擊，台中大遠百的營運也短暫受到影響。事故發生後的前兩到三周，現場被圍起來，幾乎沒有人流，但隨著道路交通恢復、人潮回流，營運回穩，整體3月表現與去年同期微幅成長，接下來檔期活動陸續登場，應會有不錯的成績。

至於1、2月整體業績則與去年相當，主要是因改裝工程尚未完成，包括愛馬仕、DIOR等精品品牌仍在調整，因此短期內對業績有一定影響。

台中新光三越氣爆事件後，外界關注是否有品牌考慮轉往台中大遠百。林彰豐表示，品牌進駐仍需經過完整規劃，百貨每年3、4月進行換約，目前確實有品牌表達進駐意願，但仍需進一步協商，短期內主要以臨時櫃形式亮相。

談及今年百貨市場的整體情況，林彰豐認為，景氣大致持平，主要受到出國潮旺盛、物價上漲、國際政經影響等因素拖累。不過，遠百對母親節檔期仍抱持樂觀看法，目標在美麗購物節期間成長3~5%，母親節檔期則力拚5%增長，並看好化妝品、女裝市場的成長潛力，餐飲業績也可望提升5%以上。儘管百貨市場競爭加劇，但透過精準行銷與強化檔期操作，遠百仍有信心在母親節檔期創造更佳的業績表現。

遠東百貨「粉漾馨情~美麗購物節」3月20日~4月17日。春夏新品搭配超值特惠，力拚帶動全館業績成長，化妝品最高直逼16%的回饋。

美麗購物節化妝品內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬加送200元，板橋中山加碼化妝品單筆滿5萬元再加送1,000元。持遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元，百貨服飾高額消費加碼當日累計每滿30,000元加送800元。保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。

針對信用卡祭出14大銀行化妝品含沐浴精油單筆刷1萬並分6期送350元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百12大銀行國際精品當日單筆刷1萬並分6期送800元。9大銀行全館當日刷滿5,000元送100元、15,000元送300元，8大銀行數位3C、MUJI單筆刷1萬並分6期送500元。