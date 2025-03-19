上銀集團邁萃斯全新齒輪磨床 獲日本大廠億圓訂單

上銀（2049）集團19日宣布，旗下專業生產各式齒輪製造刀具與齒輪磨床的邁萃斯，在剛落幕的2025台北國際工具機展（TIMTOS）中，展出大型齒輪磨床GVP-8040+，並成功獲得日本產業領導大廠訂單，後續仍有不少訂單正積極洽談中。

上銀董事長、也是邁萃斯董事長卓文恒表示，此項交易開啟台灣工具機產業外銷日本市場，單一台訂單達日幣1億圓（約新台幣2,200萬元）以上，刷新台灣在高精度特殊工具機領域的新記錄，極為不易。

卓文恒指出，GVP-8040+為一款專為工程機械、建築機械、風力發電、礦業與起重機產業設計的大型齒輪磨床，適用於少量多樣且大型的齒輪加工。全球受地緣政治影響，戰後重建需求提升，帶動相關產業設備需求激增，使得該機型近年來銷售表現亮眼，主要銷往歐洲、澳洲、加拿大與日本。

其中，日本市場對工具機的品質要求嚴苛，加上日幣貶值影響，企業在投資設備時更為謹慎，並考量機台占地與產能效益等因素。在此高門檻市場下，GVP-8040+以卓越的加工精度與高效能表現，在日本市場一炮而紅，帶動訂單量大幅成長。

卓文恒表示，儘管近年全球工具機產業景氣趨緩，但高端市場對齒輪加工精度與效率的要求日益提高，推動高階磨齒機需求大增。邁萃斯憑藉著集團資源，透過機電整合與軟體升級，展現技術創新成果。

在今年TIMTOS展會上推出GVC-0500，這款齒輪磨床結合了創成、成形及內齒研磨三大功能，適用於新能源、電動車、機器人及各式高精度齒輪，能夠滿足市場對連續加工、批量生產與高精度的需求。

而展會現場詢問熱絡，顯示市場對該機型高度關注，也證明台灣工具機已具備與歐洲技術抗衡的實力。

順應ESG淨零碳排與碳稅政策趨勢，卓文恒強調，邁萃斯積極優化製程與產品設計，提供綠色節能、智慧製造、數據分析顧問服務，以及整廠整線解決方案，幫助客戶實現節能減碳目標。

在產能規劃上，邁萃斯也提前布局，新竹鳳山工業區新廠於2024年12月取得使照與營運許可，投產後將大幅提升產能，以滿足快速成長的市場需求。卓文恒說，憑藉高品質、高可靠度的產品與創新技術，邁萃斯將持續強化競爭力，致力成為台灣工具機產業的標竿企業，為全球齒輪加工產業提供高附加價值解決方案。