台中市府首次發行200億元公債 預計年省4000萬利息

台中市府首次發行公債，預估以利率較低的新債償還利率較高的舊債，預計將發行約200億元，1年可節省約4000萬元的債務利息。藍綠議員都有異音，認為他縣市發行公債多用於建設而非還債；市長盧秀燕表示，先解決舊債利息，之後若要再舉債建設市府一定支持。

台中市議會臨時會今天閉會，會中討論市府提案的114年度公債發行規畫案。財政局長游麗玲表示，目前台中長期債務的利率是1.74%，若市府發行公債，透過和他縣市橫向對比，預估公債利率可降到1.5%左右，以1年發行200億元計算，可節省4000萬元利息。

游麗玲說，本案通過後市府會先與台中市府的代庫銀行台灣銀行討論，確定發行公債的時間點與確切數額，再由台銀代為發行，市府已編列500萬元公債發行經理費；預計發行時間是今年4月到12月之間，發行2年，有望節省8000萬元利息。

國民黨籍議員劉士州詢問，發行公債要有誘因，市府須要評估買家意願，總不能發行200億元沒人買；議員陳政顯表示，以台中市的財政紀律，公債應該不愁買家，1年4000萬元盈餘可以做很多事情，建議所有議員支持；議員張瀞分認為，只是為了還債而非建設，沒有必要發行公債。

民進黨籍議員江肇國反對發行公債，指出他縣市發行公債都是用於建設，台中卻如此守舊；議員陳俞融說，台中這次公債沒有具體計畫，只說用於償還債務，無助提升市政發展；議員張芬郁表示，發行公債可以替市府省錢，但目前資料很難讓大家信服，應提出中長期計畫，並在下次定期會報告。

盧秀燕表示，她上任時台中市未償債務是1030億元，去年底已經下降到845億元，債務狀況從三級升到二級，是全台唯一升級的縣市，中央肯定市府還債能力；外縣市發行用於建設的公債都是舉新債，台中則是要先解決舊債的利息，未來議會若同意舉新債建設，市府也會支持。